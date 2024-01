Centro de Día para migrantes se reúne con personal del INM: exigen acciones sin violentar derechos

Luego de un grupo de 42 migrantes fueran interceptados al viajar en un camión que los llevaría a las afueras de Torreón, en un operativo montado por el Instituto Nacional de Migración con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana en Torreón, el Centro de Día Jesús Torres, se reunió con representantes de dichas instancias así como del municipio de Torreón con apoyo de la Diócesis de esta ciudad.

El encuentro se llevó a cabo la tarde del viernes 26 de enero en las instalaciones de la parroquia de San Judas Tadeo, al que por primera vez aceptó en participar el Instituto Nacional de Migración (INM). También participó la Policía Estatal.

Concepción Martínez, coordinadora del Centro y quien fuera amenazada con ser detenida por elementos de la Guardia Nacional en el operativo que se realizó el martes 23 de enero, estuvo presente en la reunión que se solicitó tras la serie de operativos que aseguró, violentan los derechos de los migrantes en el modo de llevarlos a cabo, la mayoría de forma violenta.

“Cada quien expuso lo que era su función y nosotros lo que manifestamos fue nuestra inconformidad, nuestro repudio hacia el trato que se les está dando a los migrantes. Volvimos a ser muy claro en que no queremos que nadie deje de hacer su trabajo, pero que lo hagan conforme a derecho y los lineamientos de operatividad que tiene cada corporación”.

Como resultado de este encuentro, fue el acuerdo de llevar mesas de trabajo, la primera a celebrarse dentro de los primeros días de febrero, en donde se evaluarán las acciones emprendidas.

“Se hizo hincapié en el trato que se le da a los migrantes… también se informó que se le dio vista a organismo internacionales como la ONU, Cruz Roja Internacional así con Acnur (agencia de la ONU para los refugiados)”, y con ello dijo, se comprobó que no son una asociación improvisada y con años de experiencia.

Otro de los compromisos que se establecieron por parte de las corporaciones de seguridad, está la capacitación para sensibilizar a los elementos.

“Se quedó claro que no pedimos que dejen de hacer su trabajo, pero sí pedimos el respeto y se quedó en ese acuerdo”, dijo Martínez, quien aclaró que no se suspenderán los operativos, pero si se comprometieron a no realizar persecuciones y mucho menos violentar sus derechos.

“Tenemos la esperanza… no tenemos la planea confianza pero que sí sepan que hay una voz que se levanta cuando hay este tipo de situaciones”.

La coordinadora fue clara al comentar que los migrantes tienen voz gracias a este tipo de asociaciones que continuaran velando por sus derechos.

“Los migrantes tienen voz y a veces no se escucha, entonces nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que levantar esa voz para que sea escuchada”.