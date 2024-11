Cecilia Lavalle y el voto de la mujer

Cuando salió a votar el pasado domingo 2 de junio, en la colonia Flamboyanes de Chetumal, Quintana Roo, Cecilia Lavalle entendía bien que se trataba de un momento histórico. Ganara quien ganara en las casillas, una mujer asumiría la presidencia de México por primera vez en más de dos siglos de vida independiente del país.

"Me levanté muy emocionada. Para mí fue un momento histórico. Al margen de mi simpatía o no por cualquiera de las dos candidatas, yo estaba muy contenta de poder vivir el momento en el que tendríamos una mujer presidenta, porque creí que no me iba a alcanzar la vida para ver eso".

Aquella mañana, Lavalle sabía también que habría más mujeres que nunca en la boleta electoral. Le fue inevitable emocionarse al emitir su sufragio. El entorno era similar, pero había otro escenario político. La periodista se sintió feliz, tenía claro que, al igual que muchas mujeres, ella misma formaba parte de ese logro.

El camino del género femenino para entrar en la vida política de México ha sido largo y complicado. Este es precisamente el tema que Cecilia Lavalle, en coautoría con Teresa Hevia, aborda en el libro 'El deber de la memoria. Del derecho al voto a la paridad en todo' (2023), el cual presentará junto a la escritora lagunera Ruth Castro el próximo jueves 28 de noviembre, a las 19:00 horas, en las instalaciones de El Siglo de Torreón, esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Suscriptores podrán reservar lugar al teléfono 8717164514.

El volumen de 190 páginas y dividido en seis capítulos, transita desde los iniciales intentos de las mujeres para participar en la política tras la Guerra de Independencia y las primeras sufragistas, la aprobación del voto femenino en 1953 y las primeras elecciones en México donde las mujeres pudieron ejercer su derecho en 1955, la llegada de diputadas y senadoras a las cámaras, el concepto de paridad que se empleó en la Primera Cumbre Europea Mujeres Al Poder de Atenas (1992), las reformas constitucionales y legislaciones que han favorecido a la incursión política de las mujeres, así como el camino a seguir en el futuro.

"Cada vez que presentamos el libro, Tere y yo terminamos con la sensación de que hicimos lo correcto en el momento correcto, porque la intención de escribir el libro nace cuando ya se está viendo que los partidos políticos van a postular a una mujer. Todavía no era un hecho, pero estaban ahí las señales. Entonces decidimos que teníamos que contar de la mejor manera, breve, amena, pero puntual, la historia de nuestros derechos políticos, para que a nadie se le ocurriera decir que era una moda".

Las mujeres siempre han estado allí, llevan años estándolo. Cecilia Lavalle recalca que lo que no existía eran las circunstancias para que una mujer pudiera llegar a la presidencia de México. Por eso le es vital narrar lo que ellas han hecho a lo largo de dos centurias, explicar qué luchas y hechos sucedieron para que eso fuera posible.

"Y lo hicimos bien, puesto que en todos los lugares donde nos hemos presentado, y hemos tenido audiencia desde jóvenes mujeres hasta mujeres mayores, la inmensa mayoría no conocía esta historia. Y se quedan fascinadas escuchando algunos de los relatos que les contamos, y agradecidas de encontrar en libro de menos de 200 páginas, nuestra historia. Una historia donde están retratadas algunas de sus ancestras".

VIOLENCIA POLÍTICA

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas y activistas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, entonces mandamás de República Dominicana. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48/104 para erradicar la violencia contra la mujer. Y en consecuencia, en 1999 se designó al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Mirabal.

Históricamente, la violencia contra las mujeres se ha manifestado en muchos formatos. Está la violencia física, la psicológica, pero también la política. Cecilia Lavalle enfatiza en esta última.

"La violencia política contra las mujeres en razón de género, como ahora le llamamos en México, ha existido desde que las mujeres levantaron la mano y dijeron 'nosotras queremos el mismo poder que se acaban de asignar los señores'. En el instante mismo que una mujer dijo eso, en ese mismo instante fue acallada, humillada, incluso asesinada a lo largo de la historia. En nuestro país tuvimos cualquier cantidad de agresiones y humillaciones poco conocidas, pero están ahí documentadas".

Ante un tema de tal envergadura, Cecilia Lavalle se dice feliz de visitar la Comarca Lagunera y hablar sobre los derechos de las mujeres a nivel político.

"Me siento súper feliz de estar en mi casa editorial, de estar en Torreón, de poder verles la cara, de saludarlos, de abrazarlos, de agradecerles todo el cariño y la atención que me han dado en 25 años de estar escribiendo para El Siglo de Torreón".