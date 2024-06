Ceci Flores es dada de alta tras desvanecerse; esto ocurrió

Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue dada de alta del hospital donde se encontraba internada tras desvanecerse a consecuencia de una descompensación metabólica por un ayuno prolongado y deshidratación leve.

Carlos Alcaraz, secretario de gobierno de Querétaro, informó que la activista está bien de salud, pero bajo la medicación utilizada para tratarla y que el padecimiento reportado por los paramédicos al encontrarla se provocó por un golpe en la cabeza que sufrió mientras viajaba hacia su refugio en la entidad.

Detalló que, debido a la gravedad del golpe, se quedó dormida por muchas horas. Los estudios realizados en el centro médico donde estaba internada arrojaron que está estable.

En entrevista con medios locales, Flores Armenta explicó que el domingo se comunicó por última vez con su hija Milagros Flores a las 10:45 de la noche y no volvió a marcarle.

Fue gracias al personal de seguridad y emergencias que entró al refugio que la sonorense despertó y pudo ser atendida ya con la descompensación y la presión alta.

"Después del golpe, el dolor de cabeza me privó y duré muchas horas dormida, lo que preocupó a mi familia y a los mecanismos de protección, y gracias a eso estoy viva porque si no me hubieran despertado ahí me hubiera quedado, tenía casi 300 de presión", declaró.

Informó que debe guardar una semana de reposo y llamó al gobierno federal a brindarle seguridad permanente, pues "quedó demostrado que no están al pendiente de cualquier cosa que pudiera pasarle".

El secretario de gobierno de Querétaro dijo que la mujer será apoyada con su traslado hasta el refugio del Mecanismo de Protección Federal en Jalisco.