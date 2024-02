Castigan a director con un día de sueldo

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, reprendió a su director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, durante la sesión de Cabildo de este jueves luego de percatarse que no estaba cerca de la Sala de Cabildo para dar una atención inmediata a la regidora de Morena, María Elda Nevárez Flores, quien durante la sesión dio lectura a una petición de ciudadanos del ejido El Paraíso.

Los habitantes del ejido El Paraíso pidieron apoyo del Municipio para retirar escombro del camino de acceso, además de pedir la mejora de éste. El camino de acceso es de unos 9 kilómetros. Los habitantes, quienes dicen que son una zona habitacional que al paso del tiempo han quedado relegados, piden emparejamiento del camino, "si es que no es posible contar con la pavimentación", decía la misiva a la que dio lectura la regidora, quien expuso que los vecinos de El Paraíso tardan mas de 40 minutos en trasladarse del ejido a la carretera pavimentada mas cercana, pese a ser una distancia de 9 kilómetros por el estado de ese camino.

"¿No vino el de Obras Públicas?", cuestionó la alcaldesa, Leticia Herrera, al personal que la asiste ante el pleno del Cabildo, ante lo cual obtuvo como respuesta que el director estaba en su oficina. "¿Ah, en su oficina?, quítenle un día. Aquí tienen que estar los directores en el momento en que yo los necesite. A los dos; director y subdirector, un día menos del sueldo", dijo la alcaldesa ante el pleno del Cabildo.

La regidora morenista mencionó que la petición la haría llegar al director de Obras Públicas, además de haberla mencionado ante el Cabildo sabiendo que: "No siempre podrán estar en Cabildo, salvo cuando se les solicite específicamente por un tema ya considerado en el orden del día", fue lo que mencionó Nevárez.

No obstante, la alcaldesa refrendó su postura: "No. Aquí tienen que estar. Los directores aquí tienen que estar en esta oficina (la de un lado) porque eso lo instruí yo desde un inicio de mi administración. El que no esté presente se le quita un día de trabajo", mencionó la alcaldesa.

Tras lo dicho, llegó de inmediato el director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, para ponerse a disposición de la autoridad y al verlo, la alcaldesa le dijo: "Y va a atender esto, ¿eh?", ante lo cual el director de inmediato respondió: "Sí señora".

Otra petición que se hizo ante el Cabildo fue una revisión del estado del alumbrado en el ejido Noé, para ver cuál es la afectación local, algo que también la alcaldesa Leticia Herrera, se comprometió a revisar con su equipo de trabajo.