'Cárteles controlan frontera'

-Greg Abbott, gobernador de Texas, nuevamente viajó a la ciudad fronteriza de Eagle Pass y además de dar a conocer la construcción de una base de operaciones militares avanzadas, desestimó las acciones emprendidas por los tres niveles de Gobierno en México para disminuir la llegada de migrantes a la frontera y aseguró que México no tiene control de las fronteras, si no los cárteles.

Esta es la tercer visita durante el presente año que realiza a la ciudad de Eagle Pass, que se ha convertido en el epicentro de la confrontación que mantienen Greg Abbott y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, con relación a la seguridad en la franja fronteriza ante el cruce irregular de personas en condición de migración.

Durante la rueda de prensa en el área donde construirán la base militar con capacidad para albergar a mil 800 efectivos de la Guardia Nacional y con posibilidad de recibir hasta dos mil 300 en caso de ser necesario, Greg Abbott reiteró que están demostrando que Texas se va a defender de la anarquía que se ha creado por la negativa de Joe Biden, de cumplir con las leyes dispuestas por los congresistas.

"Hemos tenido éxito reduciendo los cruces por el Shelby Park, algo que sabemos es que los carteles y migrantes van a seguir explorando áreas al norte y sur del parque, si nosotros no ampliamos nuestra defensa, los carteles y migrante van a explotar esas vulnerabilidades, así que queremos evitar que usen esos puntos débiles", respondió Abbot cuando le cuestionaron porque consideraba necesaria su instalación.

El segundo punto dijo, es que ya viene la primavera y eso significa más caravanas viniendo del centro y sur de México, decidiendo que es lo que van a hacer, por lo que manifestó que quieren estar seguros que cuando lleguen aquí, a la encrucijada de si van a Texas o a otro estado y quieren que sepan que Texas no es el lugar a donde ir. También se le cuestionó si no creía que la reunión que tuvo Antony Blinken con su contraparte, han ayudado, el gobernador de Texas, fue tajante y declaró que no.

"Por supuesto que no. México no controla la frontera, lo hacen los cárteles, estos grupos operan de manera independiente y hacen lo que les viene en gana. Si quieren cruzar, cruzan, al margen de lo que diga el liderazgo de México", indicó Greg Abbot.

Además de referir que estos grupos lo han estado haciendo así, aunque se les ha hecho más difícil. Aseguró que están teniendo problemas para hacer dinero y estableció que hay espacios abiertos en Nuevo México y Arizona, estableció que como ocurre con cualquier ser humano, si hay una forma más fácil de hacer las cosas, van a optar por las vías de menos resistencia y consideró que eso es lo que van hacer.