Cártel llama error ataque a Villa Unión

El Cártel del Noreste (CDN) se deslindó del presunto narco financiamiento a las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador que había sido reportado por los medios The New York Times y Latinus.

En un video, el grupo también recordó que hace cuatro años llevó a cabo un ataque contra el municipio de Villa Unión en Coahuila, "al que tacharon de un error de la anterior administración de la empresa".

Declararon que "quien no aprende de los errores no tiene futuro y es algo que no volverá a pasar".

ATAQUE A VILLA UNIÓN

Fue el 30 de noviembre del 2019 que un grupo armado ingresó al poblado de Villa Unión (Coahuila) cercano a Cinco Manantiales, donde abrió fuego contra la presidencia municipal.

Tras los hechos más de 20 personas fallecieron, entre ellos cuatro elementos estatales y seis elementos más fueron heridos.

Luego de que se llevara a cabo la individualización de sentencia por los hechos, en noviembre de 2023 se dictó sentencia a 28 implicados en los ataques perpetrados hace cuatro años.

El Tribunal de Enjuiciamiento llevó a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal en Saltillo bajo la causa penal 1321/2020 y determinó penas para nueve de ellos consistente en 113 años de prisión y para 19, de 137 años de prisión.