Cargos de elección popular sólo serán por encuestas

El senador César Cravioto, delegado especial de Morena en Hidalgo, advirtió que para los cargos de elección local no sólo se elegirán de acuerdo a la encuesta, sino también por acuerdos. Destacó que su partido cuenta con todas las posibilidades para ganar el carro completo, es decir, los 84 ayuntamientos, 18 diputaciones locales, siete federales, así como las dos senadurías. Ya que advirtió que el PRI se ha desmoronado, el PAN no tiene fuerza y del PRD dijo "ni hablamos". Destacó que en el caso de los ayuntamientos buscarán el mayor número de acuerdos y si se logra no habrá encuestas, pero para ello, dijo, se requiere que haya responsabilidad de los liderazgos, "deben de tener altura de miras y obligación política". Reiteró que no están impedidos a buscar acuerdos y si bien en Morena el método es la encuesta, si hay acuerdos este va por encima, aseveró. "La oposición no está manca y buscará hacer su lucha, pero sólo podrán hacerlo en uno o dos municipios, si es que les alcanza", destacó. Ante los señalamientos realizados por algunos morenistas, incluido el delegado de programas sociales y quien se avizoraba como el candidato a la senaduría Abraham Mendoza y quien no fue electo, al señalar que hay opacidad en la elección de candidatos, Cravioto advirtió que en su partido no se maneja nada en lo "oscurito". Se dio a conocer la próxima visita de la candidata a la presidencia Sheinbaum quien estará el próximo 14 en los municipios de Tulancingo y Mineral de la Reforma.