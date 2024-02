Carecen de elementos para acusar a profesor

Después de una minuciosa investigación, se determinó que no existen elementos para acusar al profesor José Antonio Ávalos Franco, de acoso laboral, sexual y hostigamiento hacia un grupo de docentes y personal administrativo de la escuela secundaria técnica No. 68 "Jaime Torres Bodet", de Gómez Palacio.

A finales de enero de este año, trabajadores de la educación adscritos a la delegación D-II-67 de la Sección 35 del SNTE pararon labores en el plantel y exigieron la destitución de Ávalos Franco de la dirección general por lo antes expuesto.

En esa ocasión, se quedaron sin clases alrededor de mil 400 alumnos de los turnos matutino y vespertino, ante la inconformidad de los padres y madres de familia que defendieron al director de los señalamientos de los maestros y maestras. Por este conflicto y mientras se hacía la investigación correspondiente, se determinó separar al director de su cargo.

Ayer, se dio a conocer que no hay pruebas que inculpen al maestro y que la indagatoria se hizo por parte de la Subsecretaría de Educación de La Laguna de Durango a través de la subjefatura de Asuntos Jurídicos, Laborales y Administrativos, Contraloría así como de la Vicefiscalía Región Laguna.

El subsecretario de Educación, Ulises Adame comentó que el profesor José Antonio hace relativamente poco, fue el foco de atención por dichas acusaciones, pero que una vez que se hizo la indagatoria, no tiene un sólo señalamiento.

Mencionó que si el docente actúa en consecuencia, tendrá el respaldo de la Secretaría de Educación "porque no se puede en la vida, estar acusando sin ningún elemento y si él toma la decisión por alguna razón, nosotros también lo vamos a respectar".

Dijo que Ávalos Franco dejará la dirección y ahora se hará cargo de la supervisión de la zona escolar 04 que atiende seis secundarias técnicas mientras que la maestra Rossana González Herrera dirigirá la escuela técnica No. 68.

Comentó que su interés es que este tema quede claro y que él es una persona dedicada a su trabajo, por lo que no quiere verse envuelto en situaciones legales. "Ya lo demás, se lo dejo a la conciencia de cada quien, las personas tuvieron su espacio para poder manifestarse, decidieron no hacerlo, no tienen los elementos y bueno, yo soy una persona creyente y lo demás se lo dejo a Dios".