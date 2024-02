'Candidatura de una mujer por la alcaldía de Arteaga será histórica'

El alcalde de Arteaga manifestó que apoyará a quien en esa ocasión sea la próxima candidata por el tricolor; además de negar que esté por abandonar al PRI y cambiarse de partido.

Bajo este contexto, Ramiro Durán García indicó que le da gusto que en la convocatoria toque mujer, lo cual siempre dijo desde que empezó su administración municipal, que le daría mucho gusto poder entregar la administración a una mujer.

“La candidatura que hoy mi partido postula a una mujer será histórico para Arteaga porque tendremos por primera vez una candidata de mi partido, y sin duda le irá muy bien a quien represente a nuestro partido”, sostuvo.

Cabe destacar que en el Pueblo Mágico suenan los nombres como Carmen Flores, Laura Cepeda, y Ana Karen Sánchez Flores, donde una de ellas podría ser la abanderada por el Institucional Revolucionario como candidata a la alcaldía.

Asimismo, Durán García afirmó que confía en su partido, pues es una persona institucional, respetuosa y agradecida.

“Yo respeto a mi partido, por ahí escuche decir a algunas personas que yo ya me iba de mi partido y que estaba en otros, yo no me voy de mi partido, yo estoy nacido y crecido en el Partido Revolucionario Institucional por cuatro generaciones, desde mi bisabuelo, han militado en el partido desde su fundación, mi abuelo, mi padre y yo, y es lo que le voy a inculcar a las futuras generaciones, sigo en mi partido, sigo impulsándolo, y seguiré trabajando hasta el 31 de diciembre para que le vaya bien a Arteaga”, recalcó.

Finalmente y tras ser cuestionado sobre su futuro político una vez que concluya su administración municipal, expresó que: “Yo soy “Manolista”, y a donde nuestro jefe político en el estado decida a donde lo acompañemos, ahí seguiremos trabajando”.