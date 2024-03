Candidatas no van contra la violencia machista: activistas

Colectivos feministas consideran que la agenda de género que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez proponen en su proyecto de nación contempla medidas paliativas que no erradican de fondo a la violencia machista ni la brecha de género, y pone en vulnerabilidad a las mujeres.

Las activistas expresaron que, de tener un verdadero interés por la defensa de los derechos humanos de las mexicanas, los contendientes deben proponer medidas educativas que sumen a la igualdad y perduren más allá de su sexenio.

"Los programas sociales son paliativos, no corrigen las situaciones de fondo, no atacan los problemas de frente y no aseguran sanciones contra agresores de cualquier tipo de violencia. En una sociedad tan golpeada pueden ser un tanque de oxígeno, pero hacia afuera no aseguran que realmente podamos tener una vida digna permanente.

"Hay medidas que proponen que pueden ser muy populares, pero que no van a solucionar de raíz, ni hasta después de su sexenio, son temporales en lo que consiguen el voto y en lo que dura su gobierno y nuestros derechos humanos no son una negociación de gobierno, deben garantizarse por siempre", manifestó Carla Torres, integrante de la Coordinación 8M.

El colectivo Libres y Combativas, que Carla Torres representa, consideró que entre las propuestas de género que las abanderadas de Morena, PRIAN y el candidato de MC han comunicado a cuentagotas sobre su agenda de protección a las mujeres, están basadas en la justicia o el castigo, pero no abordan la prevención y erradicación de las causas de las que nace la violencia.