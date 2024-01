Canadá recibe críticas tras suspender apoyo a UNRWA

La decisión de Canadá de suspender su financiación adicional a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) es "un acto hipócrita de castigo colectivo", afirmó este sábado la organización de defensa de los derechos humanos Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME).

La organización solicitó en un comunicado que el Gobierno canadiense dé marcha atrás, aumente su apoyo financiero a UNRWA y "presione de forma concreta a Israel para poner fin a su guerra y asedio genocidas".

"La suspensión por parte de Canadá de la ayuda a UNRWA es un acto hipócrita de castigo colectivo contra unos refugiados que se enfrentan al genocidio", afirmó Michael Bueckert, vicepresidente de CJPME.

El viernes, el ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Ahmed Hussen, anunció que el Gobierno canadiense suspendía su aportación a UNRWA después de que la agencia de la ONU reveló que está investigando las acusaciones de Israel contra varios de sus empleados en Gaza por su supuesta relación con el ataque del brazo armado de Hamás del 7 de octubre.

Bueckert criticó que el momento del anuncio por parte de Hussen "parece haber sido elegido para distraer de la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que Israel debe prevenir el genocidio en Gaza. En vez de exigir a Israel que cumpla con esas órdenes, Canadá se ha unido a un ataque político contra las víctimas del genocidio".

El viernes, poco antes de anunciar que suspendía su contribución a UNRWA, el Gobierno canadiense reaccionó a la decisión de CIJ sobre la Franja de Gaza con un comunicado en el que la ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, se limitó a señalar que no acepta "la premisa" del caso presentado por Sudáfrica contra Israel.

La declaración de Joly en nombre del Gobierno canadiense ha sido duramente criticada por defensores de los derechos humanos, activistas y exdiplomáticos canadienses.

Alex Neve, exdirector de Amnistía Internacional en Canadá y profesor de la Universidad de Ottawa, calificó en las redes sociales de "desgracia colosal", la declaración de Joly por no apoyar al CIJ y las leyes internacionales.

Neve también criticó que el Gobierno canadiense no solicitase a Israel el cumplimiento de la orden del CIJ y cuestionó que Canadá pueda calificarse como un país que defiende "el orden internacional basado en normas".

De igual forma, Rosemary McCarney, académica y exembajadora de Canadá ante la ONU, expresó su decepción con la respuesta de Ottawa a CIJ y señaló en las redes sociales que es necesario que el Gobierno canadiense, de forma explicita, declare que apoya las medidas provisionales ordenadas por el tribunal.

McCarney añadió que el comunicado de Joly "no es una declaración seria de un país comprometido a apoyar las instituciones judiciales internacionales" que Canadá ayudó a establecer.