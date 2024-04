Cae trailer a barranco en Saltillo

Por evitar un choque luego de que un trailer invadiera su carril, una pesada unidad terminó en el barranco este sábado, resultando ileso su conductor.

Fue sobre el Libramiento Norponiente con dirección al norte en el municipio de Saltillo, por donde transitaba Cleto, de 41 años de edad.

Al arribar al kilómetro 25, otro trailer invadió su carril mientras rebasaba, por lo que al intentar evitar un probable impacto de frente, el conductor de la pesada unidad volanteó.

Por lo anterior, luego de perder el control del volante, el tráiler sufrió una salida de camino, y posteriormente cayó a un barranco de entre dos y tres metros de profundidad.

El accidente fue reportado al Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar oficial de la Guardia Nacional, quienes de inmediato abanderaron la zona.

Los encargados de valorar al hombre fueron paramédicos de una ambulancia particular, quienes al no encontrar lesiones que pongan en riesgo su vida no fue necesario trasladarlo a un nosocomio, por lo que se quedó en el lugar.

Con ayuda de una grúa la pasada unidad se sacó del lugar, para finalmente trasladarla al corralón, donde una vez que se deslinden responsabilidades se determinará el pago de multas y en su caso, de los daños ocasionados a propiedad federal.