'Cada año es más difícil sin mi hija', lleva 19 años sin saber sobre su paradero

Este 29 de mayo, Adela Jazmín Solís Castañeda cumple 34 años de edad, sin embargo desde hace 19 años no se tienen pistas que puedan dar con su paradero. Desapareció en el sector Centro de Torreón mientras esperaba el camión en la esquina de las calles Ramos Arizpe y Juan Antonio de la Fuente, el cual la llevaría de regreso a casa, a dónde nunca llegó.

Para María Cristina Castañeda Flores, su madre, cada año es más difícil que el anterior, pues el dolor crece y crece.

"Cada año es más difícil porque se me acaba la vida… se me acaba la vida pero Dios es tan grande que sigo adelante por mi otra hija, ahora de 28 años y mi nieto (de tres años)", dijo entre lágrimas la madre incansable.

Su hija y su nieto son su soporte para continuar su búsqueda y para mantener vigente el caso de su hija, quien desapareció el 2 de junio de 2005, justo una semana después de haber celebrado su fiesta de 15 años.

Desde entonces su caso sigue igual, no se han recibido pistas, información que ayude a dar con su paradero o saber qué fue lo que sucedió con su hija aquel día.

"Nada, ni nadie que hable, ni llamadas anónimas, nadie vio nada", dijo con profunda tristeza.

Pero como cada 29 de mayo, Cristina decidida a que alguien pueda leer su mensaje o la misma Adela, ha publicado su carta de cumpleaños, en donde le hace saber que no la ha olvidado y mucho menos la ha dejado de querer.

Carta a mi hija:

"Hoy como cada año tendría que ser un día feliz, pero no, porque no te puedo cantar las mañanitas, no puedo festejarte como siempre lo hacía porque no sé dónde estás.

En casa hay una silla vacía que te espera, hay mucho dolor, coraje e impotencia por no saber nada de ti

Nos haces mucha falta cada año que pasa, te extraño más y más porque te cortaron tus sueños, tus proyectos de vida. Cómo quisiera abrazarte y decirte cuánto te amo y lo mucho que te extraño y te necesito mi niña.

Hoy, en este 29 de mayo, cumples 34 años y 19 que no te veo, tengo mi esperanza y mi fe que algún día Dios lo permita, volvernos a ver. Esta cartita que escribo con lágrimas en mis ojos, te escribo con la esperanza de que llegue a tus manos, que no te he dejado de buscarte. Hasta encontrarte. Daría mi vida entera, saber dónde estás mi niña dónde estás Dios te protege e ilumine tu camino para que regreses a casa. Te esperamos con los brazos abiertos tu mami, tu hermana, tu sobrinito y tu cuñado".

Cristina, aunque forma parte de grupo Vida, comentó que acude a las búsquedas en campo pero sigue de cerca su caso. "Yo sigo mi caso porque yo no quiero que se olviden, no quiero que la sociedad se olvide que mi hija está desaparecida. Quiero que la tengan presente", dijo desconsolada. Es por eso, que Cristina no dejará pasar desapercibida la fecha en la que Adela fue vista por última vez, luego de que saliera de clases de la Secundaria Federal número 1, a fin de que la sociedad tenga presente que aún falta ella en casa.