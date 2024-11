Briggitte Bozzo aparece en el hospital y cuenta lo que sucedió

Briggitte Bozzo preocupó a sus fans la noche del viernes cuando compartió una serie de videos en los que aparecía en una habitación de hospital, visiblemente afectada por el malestar que la llevó a ser ingresada de emergencias y le impidió recibir, presencialmente, el premio que le fue otorgado esta tarde en los Kids Choice Award.

Fue una sorpresa que, de un momento a otro, "Brillitos" diera a conocer que estaba en el hospital, pues sólo horas antes había compartido en sus historias de Instagram lo emocionaba que estaba de acudir al día siguiente a los premios en los que fue nominada en la categoría de "Actriz favorita" la que ganó, pero que en ese momento no lo sabía.

En el video que cuenta su estado, la joven de 23 años lucía visiblemente afectada por la incertidumbre de si podría cumplir con sus compromisos profesionales de este fin de semana:

"Hola, mi gente bonita, ¿cómo están?, oigan, quiero hacerles este comunicado, hoy tenía los Kids Choice Awards, super temprano, tengo mi outfit, tenía todo", señaló.

Tras un cuadro de deshidratación, Briggitte tuvo que ser trasladada al hospital de última hora:

"Me deshidraté, empecé a vomitar mucho, empezaron a darme muchas cosas, no pude dormir toda la noche, ahorita me están poniendo un medicamento y cosas", señaló.

Aún con esperanzas, la actriz dijo que no estaba segura si podría acudir a la premiación, conducida por Ángela Aguilar y Michael Ronda.

"No sé si tenga chance de ir, obviamente es un sueño para mí, si ganamos, obviamente saben que ese premio se lo merecen ustedes", aseguró.

Frustrada, luego de tratar de guardar la cama, Bozzo rompió en llanto por la frustración de decepcionar a sus fans.

"Ustedes saben que no me gusta fallarles, pero tocó que me hospitalizaran el día de hoy, voy a rezarle a Diosito para poder cumplirles", precisó.

Pese a su preocupación, sus seguidores pidieron a la joven que no se angustiase y que, en cambio, aprovechara para descansar pues era probable que su ritmo de trabajo fue lo que la llevó al límite.