Becas Nini

"La economía se trata de incentivos, pero a los políticos no les gusta escuchar de incentivos".

John H. Cochrane

Los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán en 2025 un apoyo del gobierno de 8,480.17 pesos mensuales, contra 7,572 de este 2024. En 2019, cuando empezó, el monto era de 3,600 pesos, por lo que el incremento ha sido de 135 por ciento. Las empresas emplean a estos jóvenes durante un año como aprendices, pero el sueldo lo paga el gobierno.

Al apoyo hay que sumar el costo del IMSS, que cubre también el erario. En este 2024 la cuota es de 1,740.19 pesos, correspondiente a un salario mínimo. Cuando entre el nuevo pago en 2025, el costo de una plaza de Jóvenes Construyendo el Futuro será de cerca de 10,500 pesos al mes.

A este programa se le ha llamado la Beca Nini, y con razón. Los requisitos son tener entre 18 y 29 años y no estar estudiando ni trabajando. Si un joven tiene empleo o está en la escuela se le descalifica en automático.

La presidenta Claudia Sheinbaum está orgullosa del programa que lanzó López Obrador. El 1 de diciembre abrió 90 mil espacios nuevos que empezarán a operar en enero de 2025. En seis años el esquema ha beneficiado a cerca de 3 millones de jóvenes, 60 por ciento hombres y 40 mujeres, con una inversión de 135 mil millones de pesos, 45 mil por beneficiario. Para 2025 el presupuesto es de 24,205 millones de pesos. "Que nunca más se le diga a un joven que es un nini", declaró Sheinbaum este 11 de diciembre en Puebla.

Sin embargo, hay dudas y críticas. ¿Por qué apoyar a un joven que no estudia ni trabaja, descartando a quienes sí se esfuerzan por hacerlo? Ya en 2021 el Coneval señaló, sobre los resultados de 2020, que el programa podía promover la deserción escolar porque era más generoso que las becas a estudiantes, como Jóvenes Escribiendo el Futuro. El subsidio genera también incentivos perversos entre las empresas, que buscan que el gobierno cubra sueldos que deberían pagar.

La Secretaría del Trabajo afirmaba en 2023 que seis de cada 10 beneficiarios del programa obtenían empleo al terminar el año de adiestramiento. Ahora dice que son siete de 10. Las cifras son positivas, pero no hay forma de verificarlas.

México tiene una tasa oficial de desempleo atípicamente baja, no solo entre la población en general sino entre los jóvenes. Esto es en parte producto de que en el país no hay seguro de desempleo, por lo que un trabajador no tiene más opción que obtener un nuevo trabajo al perder el anterior. Otro factor es la informalidad, que absorbe al 54 por ciento de los trabajadores, muchos de los cuales serían considerados desempleados en otros países.

En su portal Youth Employment and Social Policies, la OCDE registra, efectivamente, que México tiene una de las cifras de desempleo juvenil (de 15 a 29 años) más reducidas del mundo, 5.2 por ciento, pero una de las más altas de jóvenes sin empleo, educación o capacitación (NEET o ninis), 18.5 por ciento. ¿A qué se debe? A que los jóvenes dispuestos a trabajar obtienen un empleo bastante rápido, pero muchos no ingresan siquiera al mercado laboral: no están buscando empleo, ni tampoco estudiar. La Beca Nini no ha resuelto el problema.

Toda política pública tiene beneficios y problemas. La idea de un programa que facilite a los jóvenes el ingreso al mundo laboral es positiva, pero pagar con dinero público el sueldo y seguro social de un joven a cambio de que no estudie genera incentivos para abandonar la escuela. Las empresas, a su vez, pueden fingir que crean un empleo que no existe o cobrárselo al gobierno cuando de todas formas lo habrían generado. El programa parece tener virtudes, pese a que es muy caro, pero con la desaparición del Coneval ya no habrá manera de evaluar con independencia sus virtudes y defectos.

