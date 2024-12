Bad Bunny regresa a la música con 'El Club' y sorprende a sus fans

El nombre de Bad Bunny se ha convertido en tendencia en las redes sociales, y es que el reggaetonero decidió adelantar la Navidad para sus fans y como regalo lanzó su nuevo sencillo esta misma tarde.

El regreso del llamado "Conejo Malo" a la música comenzó a sonar desde las primeras horas de este jueves, cuando, a través de su propio canal de difusión, le confesó a sus seguidores los planes que tiene para su carrera.

"Buenos días gente, me acabo de levantar, pero se me olvidó decirles que hoy sale la cancioncita esa de la que subí el 'preview' el otro día", se le oye decir en un mensaje de voz.

La cancioncita a la que el cantante se refería es "El Club", la cual se estrenó hace tan solo unas horas y ya ha alcanzado las 2 millones reproducciones en YouTube.

Imagen: video 'El Club' de Bad Bunny.

Benito, nombre real del reguetonero boricua, estuvo en lo más alto de su carrera en 2022, cuando lanzó "Un verano sin ti", disco con el que sólo batió infinidad de récords; sino que lo convirtieron en el artista más escuchado a nivel global.

Con canciones como "Titi me preguntó", "Ojitos lindos", "El efecto", entre otras; la música del reggaetonero fue considerada como un fenómeno mundial.

A este disco le siguió "Nadie sabe lo que va a pasar", con el que regresó a sus inicios en el trap, pero que no logró ni acercarse al éxito de su predecesor.

Los fans de Bad Bunny han recibido con muy buenas críticas el tema, incluso, aseguran que éste marcará una muy buena etapa en la carrera del también actor.

"Ya era necesario su respectivo tema sad", "Sabía que este 2024 no se iba sin mi conejo", "Cuando Bad regresa a muchos les pone feliz", "Benito no puedes sacar tremendo temazo", "No hay mejor forma de cerrar el 2024. Gracias Benito por hacerlo todo más bonito con tu música", "Bad Bunny regresó", son sólo algunos de los comentarios.

¿Qué dice la letra de 'El Club"?

A pesar de sus ritmos dance, el nuevo sencillo de Bad Bunny es más bien un tema triste, en el que el cantante confiesa que sigue extrañando a un amor del pasado; incluso se pregunta '¿qué estará haciendo mi ex?".