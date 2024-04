Atienden restricciones en periférico

Con la salida de circulación de los vehículos foráneos de doble remolque del periférico Raúl López Sánchez, se atiende la necesidad de que esta vialidad quede únicamente como un bulevar que está en medio de la ciudad, indicó el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna.

Refirió que las organizaciones de transportistas tomaron bien la medida y la hicieron del conocimiento de sus agremiados, de manera que ya todos están enterados de la restricción y atienden la disposición como es debido.

La medida entró en vigor el pasado jueves, cuando elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad aplicaron 10 multas a igual número de operadores de estos vehículos, también conocidos como full.

Cuerda Serna indicó que la sanción no es onerosa, pues no rebasa las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), ya que la intención no es recaudar sino establecer un orden en el tipo de circulación del periférico, donde ya no es viable que este tipo de vehículos sigan transitando.

"Fuera del estado, las multas son de 6 mil pesos si estos vehículos se suben a puentes", indicó el edil, tras señalar que previamente se instalaron todas las señales restrictivas que indican la prohibición, y también las que orientan a los operadores sobre las vías alternas por las que deben transitar.

Señaló que la disposición fue una instrucción del alcalde, Román Alberto Cepeda González, para desfogar la circulación en el periférico, donde diariamente transitan unos 90 mil vehículos de todo tipo.

SE PROYECTAN VÍAS ALTERNAS

El tránsito local de doble remolque sigue utilizando el periférico López Sánchez, aunque confinado a los carriles laterales, según la disposición que dio a conocer la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana.

Al respecto, el primer regidor indicó que en coordinación con el gobierno estatal, se trabaja en la construcción y proyección de vías alternas para este tipo de unidades, las que deben transitar hacia Mieleras, la empresa Peñoles y otros puntos específicos dentro de la ciudad.

La obra que ya se encuentra en construcción para ello es el bulevar La Joya-La Partida, que generará un entronque por la carretera al Esterito, y que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM).

Existe otra en proyecto que es la ampliación del segundo periférico a la altura del poblado La Partida, donde se reduce de cuatro a dos carriles.