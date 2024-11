¡Hagan sus apuestas!

Trump: más fintas fanfarronas

Parasitarios, en España y México

Todo listo. Ocho ministros de la Corte, con Piña a la cabeza, esperan que no deserte uno de ellos y provoque el fracaso de la asonada Carrancá. Tres ministros 4T prestos a corear que este puño judicial sí se ve. La presidenta Sheinbaum anuncia que sí hay plan (¿"D"?), pero será revelado después que la Suprema tome su decisión. Fernández Noroña asoma para decir que siempre no se pedirá a la Corte que sobresea los procesos en curso contra la reforma judicial (RJ). El INE presupuesta trece mil millones de pesos para organizar la elección judicial. Un juez de distrito impone multas de más de cincuenta mil pesos a cada uno de los consejeros del INE por no acatar la suspensión provisional de la mencionada erre jota. La facción 4T dominante del tribunal electoral rechaza la posibilidad de opinar sobre la RJ. Y la ministra Piña arenga a sus huestes antes de la batalla en defensa, dice, de la "democracia constitucional que enfrenta amenazas sin precedentes". Todo listo. Hagan sus apuestas. Cierren las puertas.

Fiel a su estilo escandaloso y su permanente aire pendenciero, Donald Trump aprovechó las últimas horas antes de la votación presidencial estadunidense, que se prevé cerrada, para lanzar la advertencia al gobierno de la presidenta Sheinbaum de que, de llegar al poder en el vecino país, impondría un arancel de veinticinco por ciento a productos de México en caso de que no se registraran avances sustanciales en materia de combate al crimen organizado y de control migratorio.

El tóxico personaje naranja ha amagado en otras ocasiones con autorizar intervenciones armadas contra cárteles y capos en territorio mexicano, como si la ecuación de compraventa de estupefacientes se formara solamente con el factor de la producción y distribución y no de la proporcional participación de cárteles y capos asentados en el propio país consumidor. En el fondo, el manejo de la política gringa antidrogas ha sido una coartada de Washington para presionar, controlar y desestabilizar a países extranjeros productores. Ya se verá si Trump tendrá oportunidad de concretar sus intimidaciones o todo queda en el plano de las fintas fanfarronas, en caso de que no logre hacerse nuevamente del poder presidencial.

Los incidentes vividos por los reyes de España en Valencia, al ser rechazada su visita videográfica, incluso con arrojo de lodo y el calificativo de "asesinos", han sido transformados por derechas y ultraderechas de aquella nación (vergonzosas algunas crónicas y notas periodísticas, no solo en el monarquista diario ABC), pero también de México, en redes sociales y comentarios sueltos, en reverenciales defensas de la existencia de tales figuras parasitarias.

Y, en el contexto de la desesperación opositora mexicana por tratar de encontrar fórmulas de descalificación del proceso llamado 4T, saltaron voces que tratan de contrastar la accidentada visita de los mencionados reyes a Paiporta, municipio de Valencia, con la decisión del anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de "no exponer la investidura" a desdoros en Acapulco ante damnificados genuinos o provocadores. Lo malo, para esos comparadores, es que en España la monarquía tiene el rechazo de una parte importante de la sociedad (indefendibles los excesos, la corrupción y la hipocresía de Juan Carlos, padre del actual Felipe), mientras que en Guerrero la fórmula de continuidad 4T obtuvo un 71.6% de votos (Claudia Sheinbaum), contra 18.7% de su principal contendiente (Xóchitl Gálvez).

Y, mientras en Guadalajara ayer se realizaba un acto de protesta en plaza pública por el asesinato del activista Alejandro Gobel, principal opositor de los programas de verificación vehicular del gobierno estatal, y en Durango el gobernador priista Eduardo Villegas es acusado de maniobrar para que quede como rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango su reciente ex subsecretario de salud, Ramón García, ¡hasta mañana!