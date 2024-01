El cambio de adscripción empresarial de la conductora de programas en frecuencias electrónicas, Azucena Uresti, incentivado por su extraña imprecisión declarativa al anunciar que dejaba Milenio Televisión, generó una cascada casi orgiástica (el diccionario de la RAE da como segunda acepción de este adjetivo: exceso o gran abundancia de algo) de acusaciones al presidente López Obrador por haber ordenado o maquinado un "golpe" ("uno más") a la libertad de expresión, con lo que se confirmaría el carácter "dictatorial" del político tabasqueño. La gran mayoría de esos mensajes que cruzaron las redes sociales fueron implacables, sin matices ni resquicio para la duda./

La suministradora de gasolina para este conato de incendio mantenía, hasta la hora de cerrar esta columna, un silencio que sería convalidatorio de las fuertes especulaciones en curso (cuando uno de los primeros deberes de un periodista es la precisión al informar; más si sus palabras estuviesen siendo mal interpretadas o, peor, utilizadas para golpeteo partidista y electoral), a no ser porque al pasar de las horas se fue conociendo que la salida de la conductora Uresti se produjo de común acuerdo con Milenio, según un comunicado enviado por la empresa a sus colaboradores para enterarlos del desenlace, pues pasaría a conducir un programa matutino en Radio Fórmula (en donde ya tiene un programa vespertino), en sustitución de Óscar Mario Beteta, según diversas versiones./

La embestida opositora pretendió confirmar con el caso Uresti que el "dictador" de Palacio ha ordenado el cambio o remoción de determinados comunicadores "molestos". Hasta ahora no se ha podido probar en términos periodísticos tal especie: ninguno de los presuntos censurados (que en lo concreto se cambiaron a otras empresas o iniciaron otros proyectos) ha narrado, siquiera con indicios aceptables, cómo habrían sucedido tales abusos del poder político. ¿Quién llamó a quién? ¿Cuál fue la amenaza o el arreglo? ¿Cuál dueño o máximo directivo de un medio aceptó la presión y corrió a alguien?/

Cierto es que Azucena Uresti tiene la gran oportunidad de ser la primera conductora de programas informativos que llegue a narrar y detallar la manera en que pudo haber sido censurada. Pero solo dejó cuatro imprecisas palabras: "dadas las actuales circunstancias", que pretendieron ser convertidas en oro molido por los opositores a la llamada Cuarta Transformación y terminaron convertidas en fruslería, en oropel que llevó a algunos, entre ellos el furibundo Felipe Calderón, a aceptar el error, retirar el mensaje en que hablaba de que habían "expulsado" a la conductora de Milenio y a aceptar que todo se redujo a "una decisión profesional de la periodista" (https://goo.su/hvJpp5 ). Hasta ahora: tiritititos./

Astillas: Se cumplió ayer el ritual de la declaratoria formal morenista de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial. En su discurso, insistió en la unidad (sobre todo, ante los indicios de conflictos por las demás candidaturas a designar) y en precisar que la lucha genuina por la democracia y la libertad es de la izquierda y no de la derecha… Marcelo Ebrard mostró que su adhesión a Sheinbaum es intermitente: ayer no asistió a la sesión morenista de consejo nacional al que ciertamente no pertenece pero en el que estuvieron dirigentes del PT y el Verde, además de otros invitados especiales… "Neutralizados", ha sido el término utilizado por la fiscalía de justicia de Sonora para referirse a doce presuntos delincuentes que fueron muertos por disparos de bala en un enfrentamiento con policías y militares en la inmediación rural de Hermosillo, supuestamente para liberar al hijo de un "generador de violencia", apodado Chubeto, que acababa de ser detenido. Las primeras versiones señalaban que, en realidad, el fuerte enfrentamiento de este sábado se debía a que en el convoy armado viajaba Iván Archivaldo Guzmán, hijo del Chapo, quien habría escapado, pero la información oficial ha negado esta especie… ¡Hasta mañana!