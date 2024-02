Aspirantes a candidaturas deberán cumplir con su '8 de 8'

Ahora que cerró el registro de los candidatos a diputados federales ante el Instituto Nacional Electoral diputados federales el 22 de febrero, serán sometidos a un análisis para verificar que cumplan ya no con su tres de tres, sino con su ocho de ocho, en el que se incluyó que los aspirantes no sean deudores alimentarios.

Hada Salazar Burgos, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 02 del INE con cabecera en Gómez Palacio, detalló que, en el caso de este distrito, fueron tres los aspirantes los que se registraron, por las dos coaliciones Fuerza y Corazón por México (PAN- PRI- PRD) y Sígalos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) así como por Movimiento Ciudadano.

El registro se dio de manera supletoria en la Ciudad de México. Será hasta él. de marzo que, en Sesión Informativa, el consejo formalice las candidaturas.

Mientras tanto serán sometidos a un arduo análisis.

“Antes les pedíamos a todas las personas candidatas que registraran su formato 3 de 3 donde ellos decían que no habían cometido delito de violencia familiar, doméstica o sexual en contra de mujeres y a partir de este año ese requisito que antes le llamamos 3 de 3 se hace 8 de 8, por qué, porque se especifican de maneras separadas seis condiciones que antes englobábamos en una o dos que refieren a la violencia familiar. doméstica o en contra de la mujer, violencia sexual, etc. y se adiciona también que no van a poder participar las personas que se encuentran declaradas como morosas alimentarias”, comentó.

Las 8 de 8 se refiere a que los solicitantes no debieron haber sido condenado o sancionados mediante resolución firme por: La comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; Por la comisión intencional de delitos contra la libertad y la seguridad sexual; por la comisión intencional de delitos contra el normal desarrollo psicosexual; por la comisión intencional del delito de violencia familiar; por la comisión intencional de delito de violencia familiar, equiparada o doméstica; por la comisión intencional de delito de violación a la intimidad sexual; por la comisión intencional de delitos de violencia política contra la mujeres, en razón de género en cualquiera de las modalidades y tipos; y por último no haber sido declarada como persona alimentaria morosa.

Pero debido a que en Durango no se cuenta con un registro de morosos alimentarios, el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC) se apoyarán en instituciones como el DIF Estatal.

“También tener la colaboración con las autoridades para que nos puedan arrojar los datos que tienen de personas con sentencia firme por alguna de las ocho causales”, dijo Salazar Burgos.

En caso de que exista una sentencia por cualquiera de esos ocho delitos, se le retirará el registro.

“Nosotros tenemos obligación de verificarse. Una persona candidata cumple con los requisitos que la ley establece en dos momentos al momento del registro y al momento de cuando ya se tiene que expedir la constancia mayoría y validez al final, qué va a pasar… las personas candidatas nos están firmando una carta declaratoria donde ellos dicen que sí cumplen, entonces si ellos dicen que cumplen nosotros como autoridad les tenemos que creer, pero al mismo tiempo iniciamos una averiguación también para comprobar si el dicho de las personas candidatas… si se comprueba que mintió entonces se tendrá que hacer un impedimento porque la candidatura se debería de retirar”, dijo Salazar quien recalcó que “La Ley es clara”.