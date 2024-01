Arranca temporada de robótica 2024

Industrias Peñoles y Fresnillo plc saben que el conocimiento y el uso de la tecnología contribuyen al desarrollo personal y profesional, así como a brindar soluciones para la comunidad, por lo que ambas empresas impulsan la robótica entre las y los jóvenes.

Para iniciar con la temporada 2024 de la competencia FIRST, jóvenes de diversos planteles y estados se darán cita este 6 de enero, en instalaciones de la Universidad Autónoma de La Laguna, para conocer juntos el reto que enfrentarán este año, el cual se difunde a través de una transmisión.

Además, los representantes de los equipos recibirán los paquetes de piezas que usarán para crear sus robots en las próximas seis semanas, en preparación para participar en la competencia regional que Peñoles organiza en esta ciudad.

"La enseñanza de la robótica a jóvenes es valiosa porque los prepara para un mercado laboral en constante cambio. Además, a través de estas acciones también se impulsa la innovación y la capacidad de adaptación", señaló Rafael Rebollar, director general de Industrias Peñoles.

En tanto, Octavio Alvídrez, director general de Fresnillo plc, destacó "al aprender a programar y a operar robots, los participantes desarrollan habilidades en diversas áreas, que les permiten destacar en un mundo cada vez más digitalizado".

Desde hace 13 y 7 años, respectivamente, Industrias Peñoles y Fresnillo plc impulsan la educación científica de las futuras generaciones a través de un programa de robótica que incluye talleres, asesorías y acompañamiento. A la fecha se han beneficiado más de seis mil jóvenes de 26 instituciones educativas de las comunidades aledañas a sus unidades mineras y metalúrgicas.

Ambas compañías patrocinan a 25 equipos de escuelas públicas y privadas de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Guanajuato y Zacatecas.

A través de esta iniciativa, se fomenta la creatividad, el liderazgo y la innovación entre niños y jóvenes, y también se desarrollan habilidades blandas que contribuyen a su éxito profesional y personal, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la adaptabilidad y la gestión del tiempo.

FIRST ® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) es una organización sin fines de lucro fundada en 1989 por el inventor Dean Kamen. Prepara a niños y jóvenes en robótica y organiza competencias en categorías que van de los 4 a los 18 años.