Aplauden ampliación de farmacia en clínica 16

Derechohabientes de la clínica No. 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón aplaudieron la modernización y ampliación de la farmacia, sin embargo, solicitaron al instituto que se aplique adecuadamente el protocolo básico para que el personal brinde un buen trato a los usuarios que acuden diariamente a surtir sus recetas médicas a las ventanillas.

Señalaron que al ingresar a la farmacia, hay algunos trabajadores que "son bien déspotas y que piensan que uno viene a pedirles caridad, y pues no es así porque uno está aportando para tener beneficios en el IMSS como una buena atención médica y un trato digno, a veces están almorzando, echándose el chal y uno ahí parado, viéndolos".

También solicitaron que se informe previamente de las medicinas que no se tienen en existencia "porque te formas y cuando llegas a la ventanilla te dicen que no hay, eso es una pesadilla, una cosa horrible".

La farmacia opera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y ayer la fila era enorme para poder ingresar. Una señora de la tercera edad se cayó en la vía pública cuando se dirigía a formarse, había caras largas, cansancio y enojo de gente que llevaba casi tres horas esperando, de pie y padeciendo las bajas temperaturas. También se observó a adultos mayores con enfermedades respiratorias y que se apoyaban de bastones o que estaban recargados en una de las bardas.

Don Juan Vaquera tiene 77 años y es originario de San Pedro de las Colonias. Ayer viajó en autobús a Torreón para surtir sus medicamentos para controlar un problema de la próstata. El médico le prescribió Finasterida, Tamsulosina y Tolterodina. "Me la voy a rifar aquí formado, a ver si encuentro las medicinas, ya estando adentro a ver cómo le hago. Esperamos que así sea lo de la ampliación de las ventanillas, ya queremos que termine de una vez por todas este problemón", mencionó.

La señora Alicia expresó que: "estamos horas formados, puro cansancio que traigo y llega uno a la ventanilla con los pies como elefante, ojalá que nos cumplan con esa modernización para que mejore todo esto y se acaben los reclamos, ya era tiempo de que nos voltearan a ver, de que nos hicieran caso".

AMPLIACIÓN DE FARMACIA

El IMSS Coahuila anunció que a partir del próximo lunes 22 de enero, habrá una ampliación a ocho ventanillas en la farmacia de la clínica No. 16 mientras que el 31 de enero se entregará un proyecto ejecutivo a Nivel Central para la remodelación del 100 por ciento. Se busca que haya diez ventanillas, un espacio para que la gente pueda tomar asiento sin necesidad de hacer largas filas, cambiar los flujos de acceso y que sean controlados y seguros. Estiman que el acondicionamiento se llevará todo el mes de febrero. De acuerdo al proyecto arquitectónico, la farmacia contigua del Hospital de Especialidades No. 71 se reubicará cerca del auditorio de la misma y de la explanada; ese espacio que quedará vació se utilizará para ampliar la farmacia de la clínica No. 16. Hasta ahora no se ha informado sobre el monto de inversión.