André Jardine expresa inconformidad con la Regla de Menores en la Liga MX

Luego de cuatro de años de suspensión por la pandemia del Covid-19, la regla de menores regresó al futbol mexicano para el Apertura 2024.

Con el objetivo de fomentar y desarrollar talento en categorías inferiores para nutrir a la Selección Mexicana, la Liga MX decidió reinstaurar la cantidad de minutos que los jugadores menores de 23 años debían sumar en cada uno de los 18 equipos.

Tras las primeras ocho jornadas del actual torneo, el América se encuentra entre los cinco clubes que menos cantidad de minutos acumula, al tener un registro de 387, superando únicamente a Puebla, Cruz Azul, Toluca y Tigres.

Por tal motivo, el propio director técnico de las Águilas, André Jardine, no dudó en mostrar su inconformidad y criticó la regla porque la considera como "injusta" y porque él tiene que defender los intereses de su propio equipo.

"Con todo respeto para la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores porque esto va a suceder por consecuencia natural. El colocar jugadores en la selección no puede ser el tema número de la liga. No encuentro en ninguna otra liga del mundo algo similar, por lo tanto, no me parece que sea algo correcto", sentenció.

El entrenador brasileño señaló que el cumplir con los requisitos de la regla de menores "ha sido un desafío bastante grande", sobre todo para "los grandes que tienen más plantilla".

"Yo pensaría mejor este tema, no me parece ser muy justo porque, para algunos clubes es un tema muy simple y no van a padecer ningún dolor de cabeza, pero para otros es un tema que nos ocupa y estamos lidiando con esto", aseguró.

En conferencia de prensa previo a enfrentar a Necaxa en la Jornada 9 del Apertura 2024, André Jardine reconoció que será difícil que los jugadores menores de 23 años del América sumen minutos a lo largo del torneo, pero que se está "adaptando para cumplir con este tema".

"Teniendo una plantilla como la que tenemos pasa a ser un poco desafiante encontrar estos espacios. [Además] somos uno de los equipos que más coloca jugadores en la Selección Mexicana y en otras tantas", declaró.

El técnico bicampeón del futbol mexicano reveló que Dagoberto Espinoza (2004), Ramón Juárez (2001) y Miguel Vázquez (2004) "son los tres principales jóvenes que tendrán minutos" y con los que buscará cumplir con la regla de la Liga MX.