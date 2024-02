Analizan reducción de sueldos en UAdeC

Como parte del plan de austeridad en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se considera una reducción de hasta un 30 por ciento en los salarios de los funcionarios de primer nivel de la máxima casa de estudios, siempre y cuando no les afecte su prima de antigüedad.

"Tenemos que predicar con el ejemplo, a los funcionarios de primer nivel, nosotros estamos pidiéndoles, siempre y cuando no les afecte en su prima de antigüedad, porque lo legal, eso hay que respetarlo, estamos buscando hacer una reducción de hasta el 30 por ciento si se puede en todos los casos, o en la mayoría de ellos", dijo el rector de la UAdeC, Jesús Octavio Pimentel Martínez en su visita a La Laguna.

De esta manera, aseguró que se ahorrarían 8.5 millones de pesos anuales que se destinarían a becas para estudiantes de todos los niveles. Añadió que están en pláticas con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad y que han llegado a buenos términos.

"Hemos hecho acuerdos importantes, vienen ventajas importantes que se han logrado por medio del Sindicato que ya en su momento se las platicaremos, no les puedo comentar ahorita porque todavía no cerramos, esta semana estamos todavía en pláticas pero va muy bien, ahorita que venía en carretera me estaban informando que ya logramos hacer una negociación importante con ellos, sobre todo de unos terrenos que nosotros le vamos a dar en comodato al Sindicato para hacer un sector recreativo para los trabajadores sindicales", apuntó Pimentel en la visita que hizo a Torreón para asistir al primer informe de resultados del segundo periodo de la coordinadora de la UA de C, Sandra López Chavarría.

Hace unos días, el rector admitió que la nómina de personal está inflada por lo que habría recorte y disminución de sueldos para etiquetar el recurso y destinarlo a mejorar e incrementar las becas.

"Tenemos que hacer un estudio a la brevedad porque también los jóvenes lo han solicitado y, sobre ese estudio, habrá que hacer reducciones importantes", expuso.

En esa ocasión, dijo que si bien no había una idea clara, el recorte podría ser por el orden del 10 por ciento del personal, no obstante, indicó que las decisiones se tomarían una vez que concluyera el análisis y la reingeniería financiera a la que se sometería la casa de estudios.