AMLOlandia: el sexenio perdido

a sensatez de un sabiondo" así se refería el presidente López Obrador en tono de burla sobre Ciro Gómez Leyva en la mañanera de ayer, donde acusó a comunicadores de mentir sobre el tema de los apagones que afectaron a gran parte del país. El gobierno cierra con crisis de agua, crisis de energía y una crisis de inseguridad como no habíamos visto en décadas. De acuerdo con el presidente, en AMLOlandia supuestamente:

- México vive en paz social.

- Se acabaron los balazos y llegaron los abrazos.

- El país es más democrático

- Hay más y mejor energía gracias a rescatar a Pemex y CFE.

- Se cuida el medio ambiente

- Esclarecería lo ocurrido a los 43 de Ayotzinapa

- El presidente viviría en su domicilio particular.

- Se investigaría la corrupción de los ex-presidentes.

- Se acabaría la corrupción.

- Se regresaría al ejército a los cuarteles

Sin embargo, en la realidad: México vive en una gran polarización e inseguridad. Hasta abril pasado, se contabilizaban más de 180 mil homicidios en el país, cifra muy por encima de Peña Nieto y Felipe Calderón. El Presidente ha minado la confianza y la funcionalidad de instituciones pilares para la democracia como el Poder Judicial o el INE. El país ha vivido en los últimos días apagones a nivel nacional en una crisis de energía sin precedentes.

Las promesas medioambientales del Presidente también quedaron en el olvido. El ecocidio provocado por el Tren Maya pasará a la historia como uno de los proyectos que más daño ambiental han causado a nuestro país. No se ha esclarecido el caso de Ayotzinapa ni se ha dado cuenta de los responsables, y hoy los padres y madres de los 43 ya no son bienvenidos en Palacio Nacional.

El Presidente dejó su casa para vivir en Palacio Nacional, ahora cerrado para los ciudadanos. A pesar de que la consulta ciudadana fue a favor de investigar a los expresidentes, el Presidente se negó a hacerlo. La corrupción continúa en todos los niveles; el país se ubica en el lugar 126 de 183 países en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. El ejército no solamente sigue en las calles sino que en este sexenio se le han transmitido más de 240 tareas que corresponden a los civiles.

Lo que me parece irónico en este fin de sexenio, es ver a los afiliados de Morena pelear por seis años más de hiperpresidencialismo mexicano, con un Presidente que día tras día viola el estado de derecho, ataca a sus opositores, pone en riesgo a periodistas y críticos al exponer sus datos privados en sus conferencias matutinas, y se entromete en el proceso electoral como no lo había hecho antes ningún presidente desde la creación del IFE.

De darse continuidad al régimen actual, no se promete que algo de lo anterior cambie. Lo que hemos visto de AMLOlandia podría repetirse y acrecentarse seis años más. El país de la negación de la realidad: donde no hay pobres, no hay inseguridad, no hay delincuencia, no hay contaminación, no hay apagones, no hay crisis de agua, no hay abandono del metro ni de las áreas naturales protegidas, no se talan árboles, no se contaminan ni destruyen cenotes y cuevas. Es el la continuidad de los antes-críticos del sistema, hoy convertidos en aduladores presidenciales que hacen la vista gorda a la intromisión presidencial en la campaña, a las costosas mañaneras y al ataque directo contra los medios impresos, que han sobrevivido al escarnio al que los somete cada día el presidente.

El país de fantasía en el que vive el Presidente y sus seguidores existe solo en su imaginación cuando pasea por Palacio Nacional. Los traspiés de este gobierno están llevando al país a un naufragio que puede consumarse de continuar Morena en el poder. Este 2 de junio aún podemos poner un alto a la locura. Sal a votar.

X: solange_