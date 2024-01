AMLO, contento por su sustituta

Sin dar algún nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que está muy contento porque quien lo sustituirá en la Presidencia de la República "es puro corazón" y que "es igual, igual que él que está hablando". Al encabezar la supervisión de los programas sociales en Chicoloapan, Estado de México, el Jefe del Ejecutivo llamó a la población a no preocuparse por el futuro, pues afirmo que "el porvenir está asegurado" y garantizó que continuarán los programas sociales que ha impulsado en su gobierno.

"No se preocupen por el futuro, el porvenir está asegurado, porque ya, entre todos, ya construimos las bases, los cimientos para la transformación del México más justo y más igualitario. Entonces, hacia adelante, van a continuar todos los Programas de Bienestar.

"Yo ya no voy a estar porque ya estoy cumpliendo mi ciclo, ya me voy a jubilar, ya entregué el bastón de mando y voy a entregar la banda presidencial, pero estoy muy contento porque la persona que me va a sustituir es puro corazón, es igual, igual que él que está hablando", dijo.