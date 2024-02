Álvarez Máynez rinde protesta como candidato de MC

Jorge Álvarez Máynez rindió protesta como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), frente a las fuerzas naranjas y el líder nacional del partido, Dante Delgado, para contender en las próximas elecciones del 2 de junio.

Entre gritos de: "¡Máynez presidente!", el abanderado naranja aseguró que MC acreditará que es distinto a la vieja política de la coalición PAN, PRI y PRD, y Morena, pues el movimiento naranja gobernará al país con el objetivo de buscar la felicidad de los mexicanos a través de políticas que beneficien, principalmente, a las mujeres, niños y al medio ambiente.

"Hoy podemos hablar de futuro, de lo que viene: una contienda feroz, intensa, donde vamos a aportar ideas, causas, soluciones, salidas y estatura política.

"(…) La competencia entre lo nuevo y lo viejo no es para sustituir una generación por otra, es para sustituir a los que no pensaron en las próximas generaciones por una nueva visión de país (…) y aquí tenemos una nueva visión de país, no de hoy, o hemos acreditado en cada discusión en el Congreso de la Unión", explicó Álvarez Máynez.

Entre los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, que también rindieron protesta ante Dante Delgado, líder nacional de MC, estuvo Alejandra Barrales, Sandra Cuevas, Gibrán Ramírez y Laura Ballesteros, quienes se colocaron a espaldas de Álvarez Máynez durante su discurso.

"México necesita una profunda cirugía. (…) Necesitamos seguir con una política social agresiva, mucho más, que no sea solamente de votos, que sea de derechos, de libertades, de oportunidades", dijo el zacatecano.

Finalmente, pidió a los medios de comunicación hacer una cobertura equitativa para todos los contendientes por la presidencia de México.

"Denos la oportunidad de que nos comparen, que se elija a la mejor opción que nos inviten a las universidades, a los foros más difíciles, que nos midan, que nos pongan a prueba, que nos pregunten sobre lo que queremos para México.

"Apostemos por el voto, por la decisión, por la elección informada", manifestó.