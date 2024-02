Alcaldesa de Nazas en 'ojo público'

Diana Berenice González Torres, alcaldesa de Nazas, Durango, municipio donde se presentará el eclipse solar total el próximo 8 de abril, también se encuentra "en el ojo público" al igual que los integrantes de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado pues ya pasaron 5 meses desde que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Noel Díaz Rodríguez, acudió con los legisladores estatales de la Sexagésima Novena Legislatura a solicitar el procedimiento de desafuero de la presidente municipal por su presunta responsabilidad en el delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades que afecta las finanzas públicas del Ayuntamiento.

La petición del fiscal fue el 31 de octubre pero en noviembre los integrantes de la Comisión dijeron que en diciembre resolverían si procede o no el desafuero; luego, en diciembre dijeron para enero de este 2024 y el mes pasado dijeron que en febrero. A inicios de febrero el diputado perredista y presidente de la Comisión de Responsabilidades, J. Carmen Fernández Padilla, dijo que hasta marzo vence el plazo, pues deben dar oportunidad a la alcaldesa de defenderse. No obstante, también dijo que de momento no podría asegurar si González Torres seguiría siendo alcaldesa de Nazas a la fecha en que se presente el eclipse solar total.

El motivo detrás de la petición de desafuero es que la Fiscalía detectó transacciones irregulares que rodean una compra por un millón de pesos realizada por la administración municipal a una ferretería local vinculada a la familia directa de la alcaldesa, pues es propiedad de su prima hermana. La Fiscalía además actúo derivado de una sentencia judicial contra la alcaldesa de Nazas tras comprobarse que realizó dichas compras.