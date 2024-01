Al Larguero

A los que están arriba en la escala social, les resulta difícil imaginarse cómo es la vida de los de abajo y cada vez más, de los del medio. Por ello se nota que los comunes, que poseemos aficiones e invertimos pasión en ellas, somos vistos como seres agitados y no fácil de entender, dicho esto por los gritos y enojos; es decir, somos tipos bipolares inciertos y no saben que es un fenómeno social, que mientras ellos viven en el melancólico viento del desierto, otros dan riqueza espiritual.

El domingo, ya oscuro, parecía que Mahomes y Kelce salían de la tv para cabalgar por la sala rompiendo toda la cristalería y exigiendo las últimas cerbatanas y costillas sobrevivientes. Mientras el viejo y su muchachada los veían atónitos. ¿Será como pecado ser seguidores de Chiefs?. Pues el favorito QB tiró para 213 yardas y acertó 17 de 23 pases, contando con socios como Trevis Kelce e Isiah Pacheco, aunque fue Tylor Bass el héroe con su "field goal" y señalar la diferencia 27-24 pero sin olvidar la clase de Josh Allen con Bills, que también tiene esa rara especie de gigante.

Pat Mahomes agiliza su instinto competitivo, la arrogancia y el olfato en el emparrillado, parece tener vista de rayos equis, es como un pescador que pugna entre lo bueno y lo sublime, su carácter se muestra en todo momento, sin tregua para nadie y aunque para muchos no les es fácil soportar sus maneras, siempre tiene una carta ganadora a la mano en ese estado de guerra que es la NFL, escenario de batallas singulares, donde Pat tiene el arte que atrae lo brillante e inesperado. Seguro podría ser dueño de ese lema de lo que quiero ser, lo que quiero hacer y lo que quiero tener.

A la noche y ya en soledad, se ven con un dejo de tristeza y nostalgia los huecos enormes del TSM, con los seguidores Rayados revestidos de un singular entusiasmo. Hacen el viaje y se aguantan todo, hasta los titubeos de un cuadro caro y con figuras pero al final respiran y gritan en libertad, porque Max y Cortízo dan la indicación de quien se levanta a base de individualidades, ante un cuadro anestesiado, como Santos Laguna donde sobra el esfuerzo y falta la imaginación.

Los artistas del juego tienen una larga mirada, que luego su cerebro interpreta. Con los minutos, la realidad se vuelve irresistible, pues la ficción es solo un refugio de nostálgicos y soñadores como nosotros. Ahora mismo está claro que hay fibra, falta el talento. Harold y Cervantes tuvieron la mira desviada, Govea y Medina no compiten por derecha, Duvan sigue sin recuperar su mejor forma y no coopera en el apoyo a Aquino y Aldo. Lo que no se entiende es porqué Sordo llega en la víspera y no está a punto, cuando se supone que debiera estarlo si en Argentina está en ebullición su liga. Loroña sigue guardado, cuando se suponía solución por la banda derecha.

Da la impresión de que Repetto no encuentra la fórmula y se van perdiendo espacios. Tiene un grupo limitado que parece vivir en prisión domiciliaria, con angustias e incertidumbre, claro que le falta la creatividad de Brunetta y su conección con Harold pero Juanito ahora es oro ausente que brilla de amarillo y azul regio y aunque solo hubo despedidas del club por las redes, nadie dio explicaciones de ventas millonarias y por si fuera poco, ahora Campos parece ser tentado por MLS, lo que acentuaría la problemática pero claro, daría a cambio, más millones de dólares a Orlegi.

Claro, el futbol es negocio, aunque los fans verdiblancos se resistan y en la cancha se muestre, porque debemos entender que vivimos en una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más. El negocio, tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el deporte, el amor, la amistad y las personas mismas en solo objetos de consumo.

