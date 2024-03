AHMSA debe acatar sentencia de pago: exdirigente obrero

Altos Hornos de México deberá acatar la sentencia del Juzgado de Distrito en materia Laboral que le ordenó pagar diversas prestaciones contractuales a sus trabajadores. “Pero también a los ex obreros que esperan su finiquito” señaló el ex dirigente obrero de AHMSA, Roberto Hernández Terrazas.

Actualmente en proceso de retiro, con su renuncia presentada ante la siderúrgica pero sin haber cobrado aún su terminación, el ex obrero dijo que la empresa debe responderle a los trabajadores como lo marca la ley y como lo ordenó un tribunal laboral.

AHMSA debe acatar la sentencia dictada por un juez a favor de los trabajadores, pero sin olvidar a los hoy ex trabajadores que todavía no terminan su relación laboral porque la empresa no les paga su liquidación.

Explicó que de la Planta 1 hay alrededor de 800 obreros en retiro que esperan el pago de su finiquito. Dijo que desconoce cuántos serán los trabajadores de la Planta 2 que está en la misma situación, pero consideró que también deben ser varios cientos.

Indicó que los empleados sindicalizados tienen más de un año sin trabajar y son cerca de 50 semanas las que tienen sin cobrar su sueldo. Dijo que la salida de Alonso Ancira del Consejo de Administración de AHMSA es necesario para que la empresa inicie su proceso de recuperación.

Por otro lado indicó que el Sindicado Democrático, representante de los obreros ante la metalúrgica monclovense, “no tiene las herramientas legales” para defender a sus agremiados. Expuso que por prevendas entregaron a la empresa el control del sindicato.

Expuso que Altos Hornos no le permitió al gremio que presentara denuncia laboral contra la siderúrgica porque éste le pidió a las dirigencias locales y nacional que no lo hicieran.

Recordó que en una crisis financiera anterior, hace 20 años, el sindicato, entonces minero, demandó a AHMSA y con esto evitó el embargo de la industria.

Las condiciones legales son distintas y tentativamente habrá cambio del consejo de administración y no les conviene otro proceso legal, expuso.

Señaló que espera que se de la asamblea de socios, autorizada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, para que finalmente salga Alonso Ancira de AHMSA y se inicie el proceso de recuperación de la empresa.