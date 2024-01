Agricultores inician 'asedio' de París; Gobierno pide limitar protesta

Los agricultores franceses iniciaron ayer lunes el 'asedio' a algunas de las principales vías de acceso a París entre advertencias del Gobierno para que esa acción sea limitada y no perjudique la vida de ciudadanos.

Cientos de tractores han comenzado a bloquear desde primera hora de la tarde varias de las autopistas y carreteras nacionales que llevan a la capital, aunque lo han hecho en otras grandes ciudades, como Marsella o Lyon.

"Presionar París es presionar al Gobierno", señaló de forma clara Maxime Lievin, tesorero de la sección regional del sindicato agrícola FNSEA, el principal del país, desde un puesto de bloqueo en Jossigny, que cierra al tráfico la autopista A4, que une París con el resto del país.

Aquí, como en otros bloqueos, los agricultores han traído carpas, barbacoas y equipos de iluminación para pasar la noche y, como dicen ellos, todo el tiempo que haga falta.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo ya desde el domingo que no habrá "intervención" contra los cortes limitados de carreteras, pero dejó claro de que hay "líneas rojas" que los agricultores no pueden pasar: no se tolerarán bloqueos al mercado de abastos de Rungis, el mayor de Europa, o a los aeropuertos.

Desde la mañana de ayer, una unidad antidisturbios de la Gendarmería equipada con tanquetas protege Rungis, donde se surten de productos frescos los comerciantes y restaurantes de toda la región de la capital.