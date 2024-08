Adrián Marcelo continuará con la manipulación mental hacia Arath

Las tensiones entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre en "La casa de los famosos" sólo aumentan, pues ayer, durante "el sinceramiento", el regiomontano atacó al actor como nunca antes y, aunque más tarde, se dieron la mano y se comprometieron a "jugar limpio", fue cuestión de minutos para que el conductor confesara a algunos de sus compañeros que tratará de seguir manipulando a Arath.

Tras una dinámica de eliminación atípica y la salida de "el Potro" del reality, la estabilidad de la casa pareciera seguir tambaleándose, esto debido a que hay algunas y algunos integrantes de la casa que quieren seguir causando polémica, confrontándose con sus compañeras y compañeros del equipo contrario.

Este es el caso de Adrián Marcelo que anoche confió a Mariana Echeverría y a Agustín Fernández que, a pesar de haber estrechado la mano de Arath minutos antes, comprometiéndose a "jugar limpio", no dejará de tramar estrategias que mermen la estabilidad mental de la Torre, pues considera que es un método que, hasta el momento, ha surtido los efectos que esperaba.

"Me estoy metiendo con su capacidad de sentir, me voy a seguir metiendo con él y siguen cosas fuertes, si sigue chingand*, que no juegue conmigo, conmigo no", indicó.

El influencer reconoció que sus habilidades se concentran en el uso del lenguaje y no en la agresividad física.

"Que le siga, que le siga... el (golpe) que sigue no es bajo, es bajísimo, vienen temas fuertes", añadió.

Marcelo indicó que sus más recientes desvelos tienen que ver con los esfuerzos que está haciendo para crear nuevos métodos de manipulación.

"¿Por qué crees que no he dormido?, estoy maquilando todo el tiempo", precisó.

Esto ocurrió después de que, en el sinceramiento, Adrián Marcelo sugiriera que Arath era uno de sus ídolos de la televisión pero que, al conocerlo, lo había decepcionado, debido a que considera que es un personaje que sólo trata de engañar al público mexicano con un discurso éticamente incongruente.

"Es difícil cuando se te cae un ídolo, en la parte laboral siempre te admiraré, pero conocerte en el en plano personal me ha decepcionado profundamente; tú has estudiado dos años la carrera de actuación, yo estudié cinco años la carrera de psicología para saber quién eres verdaderamente (...) me habían hablado mucho de tener cuidado con tus actitudes iracundas, coléricas y sobre el difícil manejo del enojo que tienes; me das miedo, me produces un poco de tristeza y, perdón por lo que voy a decir, pero hasta lástima".

Más adelante, en la privacidad de su habitación, de la Torre confesó a Briggitte Bozzo y Mario Bezares la indignación que le causó lo dicho por Adrián, pues destacó que, mucho de ello, le parece un discurso mentiroso y planificado para dejarlo mal parado frente al público.

"Totalmente fuera de lugar, de control, que me tiene miedo; él que demostró violencia fue él, fueron golpes suber bajos, de verdad, bajos, bajos, bajos y lo tiene muy bien estructurado, ¿se le cayó un ídolo?, nunca he sido su ídolo, no mames", externó.