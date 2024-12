Actor de Televisa vence el cáncer de próstata y se declara en bancarrota

Para Carlos Torres, actor conocido por sus participaciones en la telenovela "Amor en custodia" o "El señor de los cielos", la vida cambió en agosto del 2023, cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata. Ahora, más de un año después, Torres habló sobre su historia de lucha, y es que, aunque ha logrado vencer a la enfermedad, el costo emocional, físico y económico lo ha llevado a declararse en bancarrota.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Torres habló con honestidad sobre los momentos más difíciles de su experiencia, mismo que aseguró, lo han marcado en más de un sentido:

"Hola, soy un sobreviviente de cáncer", inició su mensaje. "Hace año y medio me diagnosticaron la enfermedad y desde entonces la vida se transformó. Más allá de lo que los médicos hicieron con mi cuerpo, creo también en los milagros", agregó.

Carlos contó que desde su diagnóstico no hay día en el que no piense en la muerte, pues llegó a creer que no sobreviviría; sin embargo, su miedo también lo hizo más consciente de las cosas que valen la pena.

"Desperté una nueva conciencia. Todos los días pienso en la muerte, esto me sirvió para tomar un descanso, agradecer y respirar. Esta enfermedad pega durísimo, no sólo al cuerpo, también al espíritu. Mi vida ya no tenía sentido y eso asusta".

Asimismo, confesó que hace dos semanas finalizó su tratamiento de 37 radioterapias, pero se encuentra sin dinero y en quiebra, ya que, aseguró, muchas personas le dieron la espalda.

"La desesperación me hizo cometer muchos errores. Me sentía desvalido, exigí visitas, muestras de amor... (pero) el mundo se puso de acuerdo para olvidarse de mí. Mi vida laboral se puso en pausa y mi situación económica se fue a la bancarrota", explicó.

Pese a las condiciones en las que ahora se encuentra, el protagonista de "La hija del jardinero" no culpa a nadie; incluso, está convencido de que, de la misma forma en que recuperó su salud, puede recuperar su carrera.

"Me estoy cuidando y mi vida se sigue transformando. Siento que el milagro y la magia están sucediendo", finalizó.

Torres inició su carrera en 1997, en la telenovela "Mirada de mujer" y su última aparición en televisión fue en 2021, en "Imperio de mentiras", donde compartió créditos con Angelique Boyer y Andrés Palacios.