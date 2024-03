Aceptan 24 hombres someterse a vasectomía sin bisturí en Torreón

En Torreón, 24 hombres, siendo el más joven de 24 años, aceptaron someterse a la vasectomía sin bisturí para limitar su fecundidad, debido a que ya tienen el número de hijos deseado.

Es una intervención muy sencilla que no requiere hospitalización y que se realiza en un tiempo no mayor a 30 minutos, además de que no tiene repercusiones en la actividad sexual y tiene una efectividad superior al 99 por ciento.

Los varones fueron programados en la Jornada de Vasectomía sin bisturí que realiza de manera gratuita la Secretaría de Salud de Coahuila en el Centro de Salud urbano Abastos, los días 29 de febrero y primero de marzo.

A partir de las 9:00 horas de ayer, un equipo de profesionales de la salud provenientes de Saltillo recibieron al primer grupo, conformado por 12 personas del sexo masculino. Este viernes, se recibirá a otros 12 hombres y hay tres más en espera por lo que si alguno de los ya están inscritos no acude por algún motivo, se cederá su espacio.

Dicho método anticonceptivo, consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides, mismos que seguirán produciéndose pero serán absorbidos por el organismo.

El director del Centro de Salud, Rubén Tonatiu Orona Flores ,dijo que es mínima la molestia que el paciente puede tener tras someterse a este procedimiento y que posterior al mismo, se emiten una serie de recomendaciones como: reposo de tres días, aplicarse hielo intermitente en las cinco horas posteriores a la cirugía para disminuir el proceso inflamatorio y el dolor y evitar hacer actividad física durante diez días.

"Es una decisión de pareja de ya no tener el riesgo de un embarazo cuando ya se sienten satisfechos con el número de hijos, aparte este procedimiento es más sencillo y con menos riesgos en el hombre que someter a una mujer a una salpingoclasia. Decirles que si quieren tener una familia feliz, planifiquen bien a esa familia", concluyó.