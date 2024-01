Abren las Guerreras fuego en casa

- El Santos Laguna Femenil debuta hoy en casa. Reciben en el Estadio Corona en punto de las 19:00 horas, a las Celestes del Cruz Azul, dentro de la jornada del Clausura 2024 en el circuito rosa del balompié mexicano.

Ayer el club en sus redes sociales, dio a conocer la contratación de la volante zurda Anna Henderson, nacida en Kirkland, Washington, en Estados Unidos.

Nacida el 21 de enero de 2000, la nueva jugadora albiverde para la presente campaña al mando de Karla Maya, realizó su formación en el futbol norteamericano, formando parte de la Universidad Central de Florida en 2021 y 2022; destaca el título obtenido en la AAC Conference Tournament.

En 2023, la jugadora de 23 años vivió su primera experiencia fuera de su país natal, al unirse al Mallbackens IF de Suecia. Durante su estancia en territorio europeo, anotó seis goles y registró tres asistencias.

En cuanto a la experimentada arquera Gabriela Herrera, quien la semana pasada se integró a las Guerreras tras su paso por la Liga de Argentina, pero no pudo jugar debido a que no llegó su pase internacional, habló sobre lo que le representa arribar a Santos Laguna Femenil:

"Siempre he estado muy cercana a la institución y sus valores, me parece muy interesante la forma en la que los representa y más que nada, porque es la base de todo lo que hace. Me sentí totalmente identificada con el equipo y con la institución, es muy grande y estoy demasiado feliz de estar aquí".

En cuanto a la aportación más grande que le puede hacer al club, es haber jugado en la Liga Argentina "aprendí mucho en cuestión de esfuerzo, dedicación y sobre todo la pasión con la que disputan los partidos".