Abogado de viuda del Moïse rechaza acusaciones

Un abogado de la viuda del presidente de Haití Jovenel Moïse, quien enfrenta cargos en relación con su asesinato, declaró el miércoles a The Associated Press que cree que las acusaciones en contra de la ex primera dama tienen motivaciones políticas.

El abogado Paul Turner, quien reside en Estados Unidos, se dijo sorprendido ante los reportes de la prensa publicados esta semana, en los que se detallan las acusaciones contra Martine Moïse y decenas de sospechosos más, entre ellos el ex primer ministro y el antiguo jefe de la policía. También cuestionó si el informe del juez es verdadero o ha sido finalizado, destacando que las autoridades del gobierno haitiano no se pusieron en contacto con su cliente de la forma requerida, y que él y otros miembros de su equipo legal se han contactado con ellas para pedir aclaraciones.

"Si existe una razón genuina para hablar con Martine… podemos ponerla a disposición si las circunstancias son justas y equitativas", dijo Turner. Añadió que ella podría sostener una conversación por internet. "O podemos reunirnos en Estados Unidos, donde sabemos que no habrá ninguna preocupación de seguridad".

Turner afirmó que, desde su punto de vista, no todas las personas que participaron en el asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021 dentro de su residencia, han sido arrestadas, y que Martine Moïse, quien resultó herida en el ataque, y sus hijos todavía temen por su vida.

"Ella niega categóricamente cualquier participación", afirmó.