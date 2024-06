Abandonan priístas sesión de Cabildo en GP

Debido a que en la sesión de Cabildo de este 6 de junio, el regidor morenista, Armando Navarro, destinó cerca de 4 minutos a hablar del triunfo, que calificó como "arrollador", de Claudia Sheinbaum Pardo, y los resultados Morena en las elecciones pasadas, sin que el cabildo funcione como un foro para abordar temas políticos o partidistas, fue que tanto la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, como otros regidores, decidieron abandonar el recinto oficial.

Lo anterior porque no es la primera vez que el tiempo destinado para tratar asuntos de Gómez Palacio, como los servicios públicos, la obra pública, el alumbrado, la seguridad pública, las necesidades en salud, educación, y otros de interés colectivo es utilizado por el regidor para abordar temas partidistas relacionados con Morena. Incluso, hubo regidores morenistas que en esta ocasión, se expresaron en contra de este tipo de manifestaciones partidistas en el Cabildo.

"Se me hizo absurdo la presentación que expuso en estos momentos", dijo la regidora panista, Claudia Galán, ante el Cabildo.

"No es el foro, no es el lugar, no es su 'Mañanera', regidor. Dedíquese a sus comisiones, a asistir y ser un regidor propositivo", dijo el regidor priísta, Víctor Habib.

La regidora morenista, Guadalupe Sánchez Tostado, dijo: "No me digan que el trabajo que se hizo en la administración pasada (que fue de Morena) fue lo máximo, si vamos a hablar de política, fue lo peor que hubo y lo digo yo que soy de Morena".

Sánchez Tostado dijo que en todos los partidos políticos hay gente valiosa "y gente que de veras hay que darle la media vuelta, porque no me digan que los compañeros de Morena que ganaron son lo máximo; no me lo digan aquí porque entonces sí me voy a reír", aseguró.

El regidor panista, Uvaldo Nájera consideró la intervención de Navarro como una burla.

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, dijo que Navarro faltó al respeto y al tiempo de todos los compañeros de Cabildo con este tipo de intervenciones: "Me queda claro que tiene un total desconocimiento del reglamento de Cabildo, porque ya lo había instruido yo en múltiples y repetidas ocasiones respecto a cuáles son los temas que se pueden tratar", aseguró Reyes, quien solicitó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estudien el caso para llevar a cabo la sanción respectiva.

DEFIENDE SU EXPRESIÓN

El regidor morenista, Armando Navarro, dijo que él ya esperaba esa reacción de los demás y defendió la expresión de sus puntos de vista y refirió al secretario del Ayuntamiento que en su caso particular, por ser secretario del Ayuntamiento, no debería emitir una opinión: "Es que usted está dando una opinión y usted nada más es el secretario; es un moderador, pero vierte opinión cuando no tiene por qué estar vertiendo opinión. Yo me dirijo al Cabildo porque es un hecho trascendental lo que sucedió en nuestro país. No estoy faltando el respeto simplemente estoy haciendo un balance de lo que sucedió a nivel nacional", dijo el regidor, quien justificó de esta manera la lectura de estadísticas del triunfo de Sheinbaum y de los candidatos de Morena.

Luego de esta intervención la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, se levantó de su asiento y dijo que al Cabildo sus integrantes acuden a tratar temas importantes y de relevancia para Gómez Palacio: "Y no a pelearnos. Yo me retiro, muchísimas gracias".

De inmediato se retiraron otros regidores y otros más se quedaron, por lo que con 10 integrantes del Cabildo hubo el quórum suficiente para continuar con la sesión pero el tema no acabó ahí.

"Tenemos que ser fuertes en la derrota y muy humildes en la victoria, pavonearse sirve de nada. Hoy los estadíos político-electorales son variables y todos los sabemos", comentó el regidor priísta, Gabino Guerrero a Navarro.

Nuevamente intervino el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, con una moción de orden: "No convirtamos esto en una cena de negros", pidió y explicó que su interés es que no se esté violando el reglamento interior de Cabildo.

El regidor morenista, Yahir Vitela, dijo que hay cosas que no son necesarias mencionar y externó sus respetos a todos los candidatos.