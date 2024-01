¿A qué convoca Xóchitl?

Los líderes convocan a una causa que generalmente es sensible y muy disruptiva. Lo hizo López Obrador convocando a México a erradicar la corrupción y hoy es el Presidente de México.

Las causas sociales son un llamado a la acción que unifica voluntades de una forma fácil y entendible.

¿A qué convocará Xóchitl al pueblo de México para que se le dé la oportunidad de gobernar este gran país, que está sumido en la mayor crisis de violencia que se tenga historia?

Sin embargo, en el contexto de hoy vemos que desde las "mañaneras" -desde hace tiempo- se plantea a la ciudadanía que las elecciones de este 2024 no ofrecen más que dos opciones: la continuidad de la 4T, o -entonces- regresar al pasado de corrupción, abusos y privilegios de los conservadores. Sobre este planteamiento es que Claudia Sheinbaum ofrece al electorado construirle el segundo piso a la 4T.

"No es opción regresar al pasado de corrupción, abuso y canonjías para beneficio de unos cuantos", dicen López Obrador y la Sheinbaum, asignando -por contraste- a Xóchitl el rol de representar al pasado corrupto y de abusos. Casi la totalidad de los mexicanos ya no queremos volver a vivir este pasado reciente. Efectivamente, volver al pasado no es opción.

Lo que debe hacer Xóchitl es deslindarse de esa etiqueta que le ha impuesto el "Señor de las Mañaneras", nombrándola la representante de los conservadores, los neoliberales y las oligarquías que han construido este país lleno de injusticias y agravios.

Para convencer y obtener el voto de los sectores agraviados por la 4T y el "obradorato", no sólo se necesita señalar los agravios -como ella lo está haciendo-, sino convocar a este sector que hoy está incrédulo con las promesas de los políticos, a participar con su voto, para evitar que esas malas prácticas se repitan en el futuro y vuelvan a dañar a varios millones de mexicanos más.

Xóchitl debe desnudar a la 4T a partir de sus agravios y de su indiferencia ante las más sensibles problemáticas humanas, como lo es el derecho a la seguridad física y la patrimonial, así como el derecho a la salud.

Debe adjudicarle a la 4T la identidad de ser mucho más de lo que ellos mismos criticaron a los gobiernos panistas y priísta, cuando no gobernaban y eran oposición.

Evidentemente sus spots ya describen una propuesta que refleja intenciones, pero esta debe consolidarse en una causa que esté negada para que la pudiese enarbolar su contrincante.

Si a Claudia no le queda más que ofrecer la continuidad del actual modelo de gobierno fracasado -que día tras día agravia a las familias mexicanas-, a Xóchitl le corresponde plantear que coincide con sus adversarios políticos de la 4T, respecto a que "regresar al pasado de privilegios para unos cuantos… ¡no es opción!".

La narrativa de Xóchitl debe desnudar al pasado de modo integral, independientemente de todos los partidos que ya gobernaron y empobrecieron desde hace muchos años a millones de familias mexicanas. Por tanto, Xóchitl debe reconocer que el modelo social y político actual y vigente ya dió de sí y es obsoleto para responder a las necesidades de los mexicanos de hoy, y además es impresentable para dejarlo como legado para las nuevas generaciones.

Debe tomar como referencia la gran frase del politólogo italiano Antonio Gramsci, que hace exactamente cien años decía que "las crisis llegan cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer".

De este modo ella debe tomar el liderazgo de un movimiento para facilitar la transición a ese país radicalmente nuevo que todos queremos, creando -desde nuevas estructuras sociales y políticas- un modelo humanista de verdad y no sustentado en palabrería y demagogia.

Debe convocar a la unión de todos los mexicanos para construir juntos esta nueva nación que todos queremos ver nacer.

A su vez, debe reposicionar a la 4T como un modelo parchado, un Frankenstein que suma todos los vicios sociales y políticos que nos están llevando a la descomposición social y a la confrontación entre mexicanos. Y todo… por retener el poder.

Xóchitl debe convocar a construir un nuevo modelo de país totalmente diferente al actual. ¿A usted qué le parece?

