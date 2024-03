11 mdp etiquetados 'desaparecen' para el mantenimiento de carreteras federales

Prácticamente desaparecieron 11 millones de pesos los cuales estaban etiquetados para el mantenimiento de carreteras federales para el 2024, por lo que al carecer de este recurso las carreteras se vuelven muy peligrosas, tal es el caso de la Torreón - Saltillo.

En ese sentido, el diputado local en Coahuila, Gerardo Aguado Gómez, en la pasada sesión en el Congreso del Estado presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Titular del Ejecutivo Federal que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, reanude los procesos licitatorios y la asignación de contratos para el mantenimiento de las carreteras federales del país.

Recordó el diputado panista que tras la temporada de lluvias, la mayoría de las carreteras federales se encuentran en un considerable deterioro que no solo pone en riesgo la vida de la gente si no que causa daños materiales prácticamente en todos los días.

Por lo anterior, sostuvo que una de las carreteras más peligrosas del estado es la Torreón - Saltillo, donde a diario hay accidentes, pero también, por lo peligroso de las condiciones naturales que son generales en esta carretera, hoy actualmente hay muchos baches, no se ha terminado de recarpetear alguna zona, no hay la señalética correcta, no hay el pintado correcto de las líneas, ni acotamientos necesarios.

“Es parte de los recortes presupuestales que específicamente este año sufrió ese ramo, 11 mil millones de pesos que estaban etiquetados para el mantenimiento carretero no se van a usar siempre, es decir, todo el 2024 no habrá recursos federales para el mantenimiento de las carreteras, y no sabemos a donde fue a parar este dinero, se especula que muy probablemente se fue a poder completar el Tren Maya que costó tres veces más de lo que se había presupuestado, y a las otras obras faraónicas del presidente de la república, como la refinería que no refina”, resaltó.

Dijo que el llamado es considerar esta importancia porque no solamente trae un sesgo o un atraso en cuanto a la posibilidad de garantizar la seguridad de la persona, si no también económico.

“Si las carreteras, si la conectividad no está al cien por ciento en una entidad, no hay recurso necesario para poderlas mantener en buen estado, se cae la economía, no hay inversión, hay incertidumbre en la materia y dejan de abrir incluso empresas, deja de haber trasiego de materiales, de transporte, y eso atenta con la economía de los estados”, puntualizó.

Afirmó que hay que ser muy puntuales en el tema, por lo que se estará buscará a través de senadores y diputados para llevar este tema a la tribuna federal, poderlo resolver para que no quede solo en un Punto con Proposición de Acuerdo que puedan contestar de la manera más escueta, pues lo que se pretende es tener una solución.

“Queremos una solución porque diariamente transitamos por estas carreteras y están en pésimo estado, además que representa un peligro a la vida y a las personas, afecta también a la economía porque no hay las condiciones para el trasiego, para el transporte, incluso para el mismo turismo”, concluyó.