Habitantes denuncian fallas en la recolección de basura y el alumbrado en Francisco I. Madero

Habitantes de varios sectores del municipio de Francisco I. Madero denunciaron fallas en los servicios de recolección de basura y alumbrado. Por varias semanas también carecían del agua y dicen que desde el domingo se restableció el servicio, pero está saliendo con tierra.

Los vecinos del fraccionamiento Paraíso manifestaron que por varios años el camión recolector pasaba los jueves y sábados; y luego los lunes y jueves. Desde hace poco tiempo solo hacen el recorrido el lunes y ayer martes al mediodía permanecían todavía los botes con la basura en las calles.

Ver más: Coronan a reina en Francisco I. Madero

Explicaron que la misma situación se presenta en los fraccionamientos San Alberto y San Francisco, cuyos conjuntos habitacionales constan de varias etapas.

Denunciaron que también tienen problema con el servicio de alumbrado, pues hasta hace unos meses lo reportaban y tenían respuesta, aunque en ocasiones las lámparas permanecían pocos días funcionando, sin embargo últimamente mo les hacen caso.

"Al principio las personas de Servicios Públicos nos atendían rápido, pero ahora no sabemos qué pasó, igual y pueden tener muy buena disposición, pero si no les dan lo que se necesita para trabajar, pues no pueden hacer nada", dijo una señora.

Ver más: Siete escuelas más abren sus puertas en Francisco I. Madero

En relación al servicio de agua potable, la mujer dijo que por un buen tiempo batallaban, pero al menos a veces salía aunque sea un "chorrito" pero luego permanecieron unos 15 días sin "ni una gota" y el desabasto se registró en una buena parte del municipio, hasta que finalmente hace unos días al menos en ese sector empezó a salir, pero dicen sale como "chocolatosa".

Por lo anterior para hacer los quehaceres domésticos optan por llenar primero cubetas y esperar a que la tierra se asiente, para utilizarla.

Problemas

Los vecinos denunciaron que hay irregularidad en la recolección de basura.

*También en el alumbrado público hay fallas.

*Después de un par de semanas sin una gota de agua se restableció el servicio.

*La problemática se registra en varios fraccionamientos.