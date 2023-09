Zócalo de la CDMX muy a la mexicana

Si aún no has visitado de noche el Zócalo capitalino para ver la iluminación que conmemora la Independencia de México, no sabemos qué estás esperando. En septiembre, el Centro Histórico de Ciudad de México es una fiesta de luces de colores.

Te contamos un poco de su historia y en qué elementos fue inspirada esta decoración.

El Jefe del Departamento de Alumbrado Decorativo y Superpostes, Laurencio Waldo Hernández, explicó durante su inauguración, que la decoración, que se puede apreciar en calles y edificios que rodean la plancha del Zócalo con motivo de la Independencia de México, es una tradición que inició en 1963, pero desde 1967 se ha realizado cada año de manera ininterrumpida, a pesar de 2020, el terrible año de la crisis sanitaria.

Durante el evento de inauguración, encabezado por el jefe de Gobierno capitalino Martí Batres, el maestro Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, explicó la composición y significado de la decoración lumínica, en el 213° aniversario de la Independencia nacional.

Se compone de luminarias colocadas en las fachadas de un par de edificios gubernamentales alrededor de la plancha del Zócalo: el llamado Edificio de Gobierno de la Ciudad de México y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

El año pasado, la temática fue sobre los legendarios volcanes: el Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

En 2023, los diseños rememoran las construcciones de la antigua Tenochtitlán.

Vistos de frente, de izquierda a derecha, se aprecia varios centros ceremoniales: el Templo de Tezcatlipoca, la Casa de las Águilas, el Templo de Quetzalcóatl, el Templo Mayor y el Templo del Sol, de acuerdo con la explicación de Esteva Medina.

Sobre la Avenida 20 de Noviembre, se alza una gigantesca, colorida y llamativa Piedra del Sol, también conocida como Calendario Azteca, con Tonatiuh, la deidad solar al centro.

En los edificios del lado poniente, los del Centro Joyero y el edificio de Mercaderes, muestran héroes y heroínas del movimiento independentista, como Leona Vicario, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, y Josefa Ortiz de Domínguez.

"Todo esto se logra a través del esfuerzo de 110 trabajadores de alumbrado público de la Secretaría de Obras [...]. Se utilizaron 22 mil focos LED, 22 kilómetros de manguera luminosa y 23 kilómetros de escarcha", dijo Esteva Medina.

DECORACIÓN EN PASEO DE LA REFORMA DURANTE EL MES PATRIO

La decoración especial no solo adorna el Zócalo. También en Paseo de la Reforma hay dos gigantes mosaicos tricolores con motivo de la celebración del 15 de septiembre.

Uno se instaló a la altura del Ángel de la Independencia; el otro, sobre el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma e Insurgentes. Ambos muestran la figura de la Campana de Dolores con variedad de motivos tricolores.