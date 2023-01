Yulihan 'Cobrita' Luna busca más retos en 2023

El inicio de un nuevo año trae consigo expectativas y optimismo en el futuro para la boxeadora lagunera Yulihan "Cobrita" Luna, quien apunta a tener más actividad y claro, más éxitos para mantenerse como campeona mundial de Peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Por más retos

Luego de que en 2022, la gomezpalatina (24 - 3 - 1) tuvo apenas dos combates profesionales y en ambos salió victoriosa por la vía de la Decisión Unánime para coronarse monarca universal de la división con límite en las 118 libras (53.52 kilogramos), en el año que está comenzando busca Yulihan más retos que la lleven a seguir conquistando su sueño de brillar en el deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor. Aquella victoria que consiguió en 2020 ante Mariana "Barbie" Juárez, ha quedado en el pasado para "La Cobrita", pues demostró sus alcances y saltó hasta lo más alto en el CMB, sitio de privilegio que no ha soltado al acumular victoria tras victoria, racha que planea extender en este 2023. En exclusiva para El Siglo de Torreón, Yulihan Luna compartió una sesión de práctica en Entrena HPC, donde cada mañana trabaja bajo las órdenes de Jorge Ocampo Villegas, quien le apoya con la preparación física, mientras que las labores boxísticas corren a cargo del padre de la boxeadora, Julio Luna, quien también se ha propuesto estar más activo para aprovechar oportunidades que permitan a la campeona subir al ring con mayor frecuencia. Los entrenamientos de Luna son enfocados en mantener el fondo físico y mejorar en fuerza y velocidad, con miras a estar completamente preparada en el momento en que le llegue un nuevo desafío.

Fiestas tranquilas

Apenas culminaron las fiestas decembrinas, que siempre suponen un reto para los deportistas profesionales y no son la excepción los boxeadores, como el caso de Yulihan, quien compartió que la tranquilidad fue el principal ingrediente para ella durante el cierre de 2022. "Lo pasé muy bien, gracias a Dios, en casa con mis papás, mis hermanos y mi hija. Para mí no es muy difícil mantenerme en peso, ya que no tomo nada de bebidas alcohólicas, trato de disfrutar los meros días de festejo, sin descuidar los entrenamientos. En la alimentación sí me cuido un poco más, tratamos de medir esa parte para permanecer en peso y estar preparada".

Luna no dejó de entrenar durante las fiestas decembrinas, en gimnasio y en las calles, consciente de que el fondo físico es fundamental para tener éxito en el boxeo profesional. (Ramón Sotomayor)

Al comenzar el 2023, Luna tiene bien planteados sus objetivos y siguen siendo de expectativas altas, pues conseguir otro fajín mundial, es una idea que constantemente atraviesa por su mente: "quiero seguir entrenando muy duro, esperemos que este año nos lleguen buenas oportunidades, me encantaría unificar con cualquier chica que tiene campeonato de las otras organizaciones, primero Dios que así sea. Es uno de mis sueños en este momento de mi vida el obtener otro campeonato, ya demostré que puedo estar en lo más alto en el CMB y ahora quiero unificar, que el mundo vea que una lagunera es capaz de mandar en más de un organismo", sentenció.

En su tierra

Ciertamente, "La Cobrita" quiere pelear en cualquier lugar del planeta, pero confiesa que subir al ring en su tierra, es una idea que nunca abandona y espera en este 2023 volver a ponerse los guantes, ante su gente: "me encantaría pelear este año en casa. El año pasado tuve la oportunidad de hacer la segunda defensa de mi título en Torreón y por su puesto que me encantaría que este año se me diera la oportunidad de defender en Gómez Palacio, que es donde me he hecho boxeadora. En este inicio de año he estado muy concentrada, sin descuidarme, en ningún momento he dejado de entrenar para estar lista en cualquier momento en que llegue una nueva oportunidad", apuntó la joven boxeadora.

La lagunera no le teme a ningún desafío y aunque es consciente de que unificar títulos es un reto mayor, expresó su deseo de enfrentar "a cualquier campeona de las otras organizaciones en mi categoría", como la invicta británica Nina Huges que reina en la Asociación Mundial de Boxeo, la australiana Ebanie Bridges que ostenta el título de la Federación Internacional de Boxeo o la invicta danesa Dina Thorslund, actual monarca de la Organización Mundial de Boxeo.

Finalmente, Yulihan envió un mensaje a los aficionados laguneros que han seguido su carrera y le apoyan cada vez que sube al cuadrilátero para defender su cinturón oro y esmeralda: "les agradezco de todo corazón a las personas que siempre están al pendiente de mi carrera y apoyándome, estoy entrenando muy duro porque queremos llegar aún más alto durante este año, que sea de consolidación y de muchos éxitos para el boxeo lagunero y mexicano, voy a seguir poniendo todo mi empeño para que lleguen más triunfos y satisfacciones", expresó.