'Yo voy a Coahuila y me cuestionan', dice AMLO sobre medios de comunicación

Esta mañana, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los medios de comunicación y el gasto en publicidad por parte de los Gobiernos estatales. Aseveró que él puede ser cuestionado en distintas partes del país, sin embargo no es así para las autoridades del Estado.

“Yo iba a Coahuila y era asedio, una agresividad de los medios, te estoy hablando de hace 20, 15, 10, 5 años. Todas las preguntas, tendenciosas, porque todos los medios eran controlados por el Gobierno del Estado, subvencionados, todos, periódicos, radio, los canales de televisión. Si voy hoy, es lo mismo. ¿Cuánto cuesta eso? Dos, tres mil millones al año, esa publicidad, entonces, hay que cambiar, esos son los pendientes. Ahora hicieron una reforma para controlar lo de la publicidad y hubo presión para que no se incluyera a los estados y se tuvo que cambiar, se aprobó sin eso. Ahora, sí hay control federal pero los estados son libres y soberanos porque eso fue lo que dijeron, libres para repartir chayote”.

El mandatario también dijo que se debe controlar el gasto en publicidad de los estados y que no es posible que “se utilice tanto dinero la publicidad, en general de los gobiernos en todo el país”.

Agregó que la publicidad pagada por el Gobierno tiene un propósito “faccioso” con la intención de apoyar a un partido o un candidato y de no tocar a la autoridad “ni con el pétalo de una rosa”. Señaló que él puede ser cuestionado en cualquier parte del país pero “yo voy a Coahuila y me cuestionan, cuando queríamos resolver lo del problema del agua, que estamos resolviéndolo, una campaña en contra, pero al gobernador no, intocable, hagan el estudio, lo que no suena lógico suena metálico”, finalizó el presidente.