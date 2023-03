Nueva amenaza sobre el Cañón de Fernández

Descubre la asociación civil ProDefensa del Nazas omisiones y fallas graves en el "Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana Interestatal de La Laguna 2023-2038" que, según explica en un comunicado, ponen en riesgo la sustentabilidad de esta región del centro norte de México. No se ha socializado y mucho menos realizado consultas públicas, advierte. Nuevamente el Cañón de Fernández queda amenazado por los poderes económicos, subraya, con la intentona de no respetar el Decreto de Área Natural Protegida y su propio ordenamiento territorial, abriendo la puerta a que desarrolladores inmobiliarios se instalen en su territorio.

El 14 de febrero -informa el integrante de ProDefensa del Nazas, Francisco Valdés -, recibí la invitación a revisar este programa de "ordenación" por parte de Ricardo Ojinaga Rascón, coordinador general de Gestión Urbana y Zonas Metropolitanas, sin indicar de qué dependencia u oficina, y desde una cuenta de correo electrónico no oficial, en que sólo proporcionaba una liga a un tweet de @SEDATU_MX, que a su vez proveía un enlace a un Drive Google para acceder al documento.

-Considero que esa no es una forma oficial ni profesional de invitar a nadie a un proceso de consulta.

"El 22 de febrero, al darme cuenta de algunas de las fallas enunciadas aquí, envié un correo a la dirección de Gmail antes citada, que decía:

-Me interesa sobre manera saber quién elaboró este Programa de Ordenamiento Territorial y cuándo y con quiénes fueron las consultas con los diferentes sectores interesados en el tema. De igual manera solicito me informe cómo está conformado el comité que da seguimiento y organiza este Programa de Ordenamiento Metropolitano de la Comarca Lagunera. Sin otro particular, quedo a la espera de su respuesta. Saludos cordiales.

-Nunca recibí respuesta.

La asociación civil encontró que el documento adolece de múltiples fallas que no lo hacen confiable como instrumento de ordenamiento territorial.

Estas fallas van desde faltas de ortografía hasta uso de "corta-y-pega" de documentos obsoletos.

Las áreas naturales protegidas, explica, son instrumento indispensable para cumplir varios Objetivos del Desarrollo Sustentable.

La región de La Laguna cuenta con tres áreas naturales protegidas: Parque Estatal Cañón de Fernández, Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, y Sierras del Sarnoso y La India.

"De las tres, en todo el documento sólo se menciona a la primera (Parque Estatal Cañón de Fernández) una sola vez, las otras dos ninguna; como si no existieran".

Señala que en ningún lugar se compagina esta propuesta con los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, ni con los de los estados de Durango y Coahuila.

"De hecho hay discrepancias graves entre estos instrumentos ya aprobados y vigentes con el presente Programa de "Ordenación" de la Zona Metropolitana Interestatal de La Laguna".

Destaca luego la nueva amenaza que se cierne sobre el Cañón de Fernández, último tramo vivo del río Nazas.

En documento aparte -dice-, con fecha 21 de febrero de 2023, en papel membretado de SEDATU y que se denomina "Revisión I Zonificación Primaria y Áreas Naturales Protegidas", se advierte una sobreposición del polígono objeto del Programa de "Ordenación" de la Zona Metropolitana Interestatal de La Laguna con el polígono del Parque Estatal Cañón de Fernández y humedal de importancia internacional (Sitio Ramsar 1747).

"Esta sobreposición de 1,100 hectáreas es inadmisible pues siembra dudas y ambigüedades que pueden abrir la puerta a abusos inmobiliarios que pueden afectar gravemente a una zona de conservación".

El proceso de elaboración y validación de este programa de "ordenación" no se ha ajustado a los procesos "en los que personalmente he participado", anota Valdés: Programas de ordenamiento ecológico territorial de Gómez Palacio, de Torreón, de Durango y de Coahuila.

"Da la impresión de un proceso apresurado y poco transparente para aprobar un instrumento a todas luces deficiente".

En revisión rápida, la asociación civil encontró nueve fallas puntuales.

Con el número de las páginas y extractos del documento, enuncia fechas históricas inexactas, cifras de producción y otros datos no actualizados o sin especificar fuentes; listas vagas de buenas intenciones sin objetivos cuantificados, medibles y auditables; omisiones, dibujos obsoletos; entre otras fallas.

Por estas fallas y omisiones -acentúa-, solicito que este proceso sea detenido y se reinicie de manera normal, como suele hacerse este tipo de ejercicios, poniendo especial énfasis en la redacción del documento.

"Se debe contar con un editor o una editora que produzca un instrumento que, aunque provisional y sujeto a consulta, sea legible, sin errores y actualizado".

De ello depende el futuro de nuestra Zona Metropolitana de La Laguna, finaliza.

Es asunto grave la pretensión de considerar al Cañón de Fernández como parte de la expansión urbana.

