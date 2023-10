'Yo represento a la mujer, a la inmigrante, a la mexicana', dice Rosario Marín, exsecretaria del Tesoro de EUA, en exclusiva para El Siglo

Rosario Marín, exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, vistió un naranja vibrante envuelto en mariposas monarcas. Rosario es dueña de un andar armónico, todo lo envuelve con la luz que emana.

En el marco del Women Economic Forum (WEF), el evento de Empoderamiento Económico de la Mujer más importante del mundo, concedió una entrevista a esta Casa Editora.

Patricio de la Fuente: El miedo tiene dos vertientes: puede ser la cadena que nos ate o el impulso que nos haga volar. Gracias a la doctora Rosario Marín, migrante que llegó a ser secretaria del Tesoro de Estados Unidos, por la conferencia que acaba de dar donde nos inspira a volar. Doctora Marín, es un orgullo y un timbre de honor para El Siglo de Torreón, para la Comarca Lagunera, que esté usted aquí.

Rosario Marín: Para mí es un honor. Estamos aquí unidos por un mejor Torreón, unidos por una mejor calidad de vida para las mujeres, para las empresarias y espero que con mi granito de arena puedan saber y sentir y estar convencidas de que sí se puede. Que si Rosario Marín, sin hablar inglés, pudo llegar a ser tesorera de Estados Unidos, aquí todas las laguneras pueden llegar a todavía mucho más.

Patricio de la Fuente: Me quiero regresar, hay tantas cosas qué cubrir, pero un momento muy importante en su vida…la historia se escribe a largo plazo, las administraciones, las presidencias, los gobiernos, son juzgados por errores y aciertos y generalmente tenemos una mejor comprensión de las cosas cuando pasa el tiempo. Una de las cosas que le reconocemos al presidente George W. Bush fue haber establecido un gobierno incluyente, paritario, y le dio voz a las minorías. ¿Qué sintió el día que le hacen la invitación?

Rosario Marín: Me hacen una llamada diciendo que el presidente quiere nominarme para ser tesorera, porque, como tú sabes, el Senado tiene que confirmar puestos de mucha relevancia en Estados Unidos. Entonces el presidente quería saber si yo estaría dispuesta a ser considerada. Obviamente fue una cosa que te juro que yo ni siquiera sabía qué es lo que la tesorera de Estados Unidos hace, estar a cargo de todo el dinero del país, de la producción, cuidar el dinero, producirlo, a cargo de todo el tesoro, de todos los lingotes de oro, de platino, de plata, que tiene Estados Unidos. Es un gran honor que tu nombre esté en los billetes. Fue muy importante, pero fíjate que lo que yo sentí que el presidente no me estaba nombrando por mí, sino por lo que yo represento y a quién represento. Yo represento a la mujer, a la inmigrante, a la mexicana, a la mujer que se desgasta todos los días para proveer por su familia, a la empresaria, a la pequeña empresaria. Yo espero que con mi labor y a través de ella, toda la gente que yo represento sienta que fue dignamente representada.

Patricio de la Fuente: Doctora Marín, su trayectoria es impoluta e impecable. La política es virtuosa pero es muy complicada en cualquier sitio, pero en Estados Unidos, el nivel de escrutinio hacia los políticos, la manera en que te van a investigar antes, sobre todo el Senado, en este ejercicio. ¿Cómo trabajó esto de estar bajo la lupa y bajo el escrutinio constante de todo un país?

Rosario Marín: Son dos cosas. Primero, antes de que te nombren, antes de que incluso sometan la nominación al Senado, el FBI investiga todo lo que hiciste, todo lo que dejaste de hacer, las razones por las que hiciste todo lo que hiciste. Obviamente yo ya había estado en la política, yo les dije al FBI: ‘todo lo que se debe saber de mí ya está escrito’. Dicen: ‘No, nosotros somos el FBI. ¿Qué vamos a encontrar?, porque lo vamos a encontrar’. Ya después, cuando estás tú en la posición y la lupa, todo lo que tú dices, cada palabra, yo creo que es el poder más grande que tiene un político es el poder de un micrófono. Cuando tú hablas, no habla Rosario Marín, habla la tesorera de Estados Unidos. Yo creo que tienes que tener mucho cuidado, tienes que aprender diplomacia rapidísimo, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, porque no solo estás diciendo, en este momento no te lo estoy diciendo a ti nada más, se lo estoy diciendo a millones de personas que van a ver esto y que se queda para toda la historia. Uno tiene que tener mucho cuidado en cómo se comporta, qué es lo que dice, tiene que ser lo suficientemente inteligente para no cometer errores, errores que a veces uno ve a los políticos y dice: ‘¿cómo cometiste ese error?’. Tiene uno que tener mucho cuidado, estar consciente todo el tiempo que no eres tú el que está hablando, es la posición. Los presidentes, lo mismo, cada palabra que ellos pronuncian tiene un peso tremendísimo. Uno tiene que estar entrenado para eso.

Patricio de la Fuente: Doctora Marín, comparten México y Estados Unidos muchas cosas en su historia, pero sobre todo la capacidad de sortear los momentos difíciles, siempre salimos adelante. Le quiero preguntar algo, ¿usted imaginó el grado de polarización que ha alcanzado la política norteamericana e imaginó en su mente la mayor amenaza en la historia reciente a la democracia, como lo fue el asalto al Capitolio?

Rosario Marín: Eso es lo más triste. Si vemos y revisamos la historia, vemos que muchas de las democracias terminan destruyéndose internamente, es por la cuestión interna y es de mucha preocupación para nosotros. Nosotros somos, habíamos, hemos sido y espero seguir siendo esa luz que ilumina las democracias de todo el mundo, donde muchas democracias están aspirando a ser. Eso fue muy doloroso para mí en dos niveles: una, porque he estado dentro del Gobierno por mucho tiempo y yo creo que es una vocación y yo creo que los funcionarios electos juran seguir la ley, proteger la Constitución, respetarla, y que sea el presidente de Estados Unidos en ese momento, que incita a esta insurrección, fue muy doloroso, porque yo he participado mucho dentro del Partido Republicano, aceptar que son los republicanos los que están haciendo esto es muy doloroso y muy preocupante. Por otro lado, agradecer al presidente Joe Biden todo lo que ha hecho, porque heredó un país con muchos problemas y poco a poco los ha ido sanando.

Patricio de la Fuente: Sobre muchas cosas en la vida, la impermanencia es una constante, los cargos se terminan. Usted siempre se ha reinventado, ¿cómo es la Rosario Marín de hoy?

Rosario Marín: Una mujer muy en paz, una mujer con mucha tranquilidad, una mujer que siempre ve lo mejor en cada persona, aunque te juro que es imposible ver algo bueno para el expresidente Trump, es muy difícil por todas las cosas que hizo dentro de su mando, que en mi concepto fueron muy erróneas, pero trato de ver lo mejor en cada persona y respetar que todos están tratando, trabajando en dejar este mundo mejor. Soy una persona muy feliz, estoy muy contenta, muy agradecida con la vida, muy agradecida con Dios, he tenido grandes oportunidades, sí las he podido aprovechar, pero estoy consciente también de que hay gente que necesita más oportunidades y de la forma que yo pueda ayudar para crear más oportunidades, ese es mi trabajo.

Patricio de la Fuente: Si tuviera usted que elegir cinco áreas o campos de oportunidad, ¿cuáles serían las cosas fundamentales que habría que resolver?

Rosario Marín: Primeramente, la educación, si tenemos a nuestros niños, adolescentes, mayores, educados, vamos a tener mejores personas. La segunda es la economía, superimportante, si no tenemos una buena economía, y desde el punto de vista gubernamental, el Gobierno no crea empleos, el Gobierno crea el ambiente donde se generan los empleos. Si de alguna forma podemos tener gobiernos que entiendan eso, trabajar para que más y más gobernantes entiendan que ellos tienen que crear el ambiente para que sus gobernados salgan adelante, para que las empresas, que son las verdaderas generadoras de empleos, puedan generarlos. El tercero sería la seguridad, la función primordial del Gobierno es la seguridad de sus gobernados y si un Gobierno, desde un Gobierno local, los alcaldes, gobernadores, presidentes, si no hacen un trabajo bien en eso, no son buenos gobernantes, porque la función, la razón de existencia de un Gobierno es la seguridad de sus gobernados. En realidad, si resolvemos estas tres áreas, ya resolvimos muchos problemas.

Patricio de la Fuente: Doctora Marín, hay una pregunta que no es mía, es de James Lipton, de Actors Studio, le preguntaba a sus entrevistados: al término de tu vida, cuando asciendas al cielo, toques la puerta y te abra Dios, a usted le pregunto, doctora Marín, ¿qué cree o qué le gustaría que Dios le dijera cuando llegue al cielo?

Rosario Marín: Que me dé la bienvenida, primeramente, pero te voy a decir lo que mi esposo me dijo. Mi esposo me dijo que mi epitafio es: ‘She tried, I tried’. Yo traté. Yo traté todos los días de dejar este mundo mejor: I tried.

Patricio de la Fuente: Gracias, no quedamos sin palabras. Gracias a la doctora Rosario Marín, secretaria del Tesoro. A nombre de El Siglo de Torreón, es un verdadero honor, me encantó una frase que dijo la doctora Marín: ‘las empresas más exitosas son dirigidas o presididas por mujeres’, tal es el caso de Grupo Celsa y de El Siglo de Torreón. También, nuestra comandante en jefa es una mujer muy talentosa, rodeada de un equipo de hombres y mujeres extraordinarios. Gracias.

En entrevista, menciona que la educación, la economía y la seguridad son las áreas de oportunidad fundamentales para resolver. (LUIS ENRIQUE MORENO CASTRUITA / EL SIGLO DE TORREÓN)