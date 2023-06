'Yo quería jugar', Gerardo Arteaga arremete en contra de la gestión de 'Tata' Martino en Qatar

A pesar de que ya pasaron seis meses del fracaso de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2022 en Qatar, algunos protagonistas de ese Tri siguen con la herida a flor de piel. En este caso en particular se trata de Gerardo Arteaga, el joven zaguero que, tras no haber jugado un sólo minuto, siente que no cumplió su sueño de estar en un Mundial.

"Es un sueño para todos los futbolistas al igual que para mí, pero no participé ni un sólo minuto. Entonces, sentí como si no hubiera estado, no se sintió y no lo sentí de esa manera. Estuve con el equipo, viaje a Qatar, viaje a la Copa del Mundo, fui, pero yo no quería ir de vacaciones, yo quería ir a jugar. Entonces no lo sentí como un sueño. Me faltó haber jugado y participado con mi equipo" confesó Arteaga en entrevista con Mano a Mano.

Arteaga, que milita en el Genk de Bélgica hace tres años, recordó a Gerardo Martino, entonces director técnico de la Selección Mexicana, reveló que en su momento no tuvo comunicación con el estratega argentino y que desde entonces no ha vuelto a saber nada de él.

"Nada, él no me dijo nada y yo tampoco le dije nada. Al final de la Copa del Mundo me regresé a Bélgica y ya, no lo volví a ver más. Es la primera vez que me pasa, no había tenido ningún entrenador en selección ni en todos los clubes en los que he estado que haya hecho eso. Normalmente cuando no juegas, ellos te dicen el por qué o te dicen qué necesitas o qué te falta. Con todos los entrenadores con los que he estado siempre han hablado conmigo, en esta ocasión no me dijo nada", agregó.