'Yo le di la noticia, Maribel está destrozada', cuenta su esposo tras romper en llanto

Marco Chacón, pareja de Maribel Guardia, reveló que fue él quien le dio la noticia del fallecimiento de su hijo, el también cantante Julián Figueroa: "Ella está destrozada, no está nada bien".

Fue la noche de este domingo cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Julián Figueroa a los 27 años de edad, según se reportó, las causas de su muerte fueron por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Ahora, en un encuentro con los medios y luego de aterrizar en la CDMX, Marco Chacón, pareja de Maribel Guardia, reveló más detalles sobre este lamentable deceso: “Me da mucha pena con todos, pero, yo vengo aterrizando, la verdad es que estamos conmocionados, estamos en shock todavía, en lo personal no me cae el 20, no he dormido, estuve toda la noche arreglando cosas al teléfono", comentó con el semblante triste.

El hombre contó que la situación era bastante inesperada para todos, ya que solo tenía 28 años: “Estoy con él desde los dos años, lo he acompañado en todas las etapas de su vida, y es una locura que se nos adelante tan joven”.

Marco Chacón también comentó que Julián había padecido de COVID; sin embargo, desconoce si fue esto un detonante de su muerte: "Tuvo COVID hace poco, nunca le había dado COVID, apenas le dio hace poco, estaba bien, en términos generales".

En lo que respecta a Maribel Guardia, comentó que fue él quien le dio la noticia, asegurando que la actriz se encontraba destrozada.

"He hablado poquito con ella, le tuve que dar la noticia, esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar de camino, mientras se arreglaban en la casa un poco las cosas, le di la noticia de camino y la verdad ella no está bien, está muy mal, destrozada”.

Al terminar con sus declaraciones, Marco rompió en llanto y procedió a abordar su vehículo.