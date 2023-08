'Yo duermo tranquila', Aline Hernández da contundente mensaje tras el estreno de la serie de Gloria Trevi

El estreno de la bioserie de Gloria Trevi ha puesto en el ojo del huracán varios nombres de personalidades que estuvieron involucradas en el caso del Clan Trevi-Andrade.

Aunque la serie se reserva los nombres reales de las involucradas, el público y la prensa ha comenzado a hacer sus propias conclusiones.

Al respecto del estreno, la conductora Aline Hernández, salió a dar un mensaje en sus redes sociales, con el que deja clara su postura ante el melodrama estrenado en Vix Premium.

"No, ella No soy yo! Yo duermo tranquila, no he ocultado nada, he levantado la voz por mis hermanas ¿no he cambiado mi versión mil veces, no he dicho mentiras a mi público. No, ella no soy yo… Quien entendió, entendió", se puede leer en un post de Instagram.

Aunque no habla directo sobre la serie, hace una referencia al nombre de esta, pues lleva por nombre Ellas Soy Yo; aunque Aline se refiere como Ella no soy yo.

Eso no fue todo, ya que en uno de los comentarios aseguró que gracias a ella fue que se terminó el clan Andrade: "así es mi libro la gloria por el infierno acabo con ese infierno Para todaaassa", revela.

¿Quién es Aline Hernández en Ellas Soy Yo: Gloria Trevi?

En la serie de Ellas Soy Yo, que cuenta la historia de Gloria Trevi, en la última tanda de episodios que se estrenaron en Vix Premium, aparece un nuevo personaje llamado Nayeli González, quien podría ser la representación de Aline Hernández.

El personaje hace su aparición por primera vez en el episodio 8 que lleva por nombre Virgen de las Virgenes. El episodio narra como Nayeli llega a la academia artística de César Santiago (Sergio Andrade), quien tiene el sueño de convertirse en artista. Se integra luego de que su madre se lo solicita directamente a Santiago.

Aline Hernández se casaría más tarde con Sergio Andrade, cuando tenía solamente 15 años de edad.

Años más tarde publicó el libro La Gloria por el infierno, en donde expuso los abusos de Sergio Andrade y desencadenó una serie de denuncias.