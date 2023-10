'Yo amo CDMX'; joven rusa queda encantada con el Metro

Una joven rusa se viralizó en TikTok tras declararse fan del Metro de la Ciudad de México. La influencer mostró en la plataforma su recorrido por el transporte público y quedó fascinada.

Alla Leonova, como se identifica en redes sociales, es una creadora de contenido originaria de Rusia. En su corta estancia ha conocido numerosos atractivos turísticos del país, entre ellos, la Basílica de Guadalupe y hasta las pirámides de Teotihuacan.

También se da la oportunidad de recorrer espacios de convergencia cotidiana como lo son los tianguis, o movilizarse en el transporte público, por ejemplo, en el Cablebús, el Teleférico y recientemente el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En su cuenta de TikTok, la joven extranjera se mostró en los andenes del Metro. Ahí encontró detalles que llamaron su atención, como el hecho de que hay pantallas para ver "televisión" mientras arriba el tren.

"Estoy aquí en CDMX y aquí puedo ver la tele, pero en mi casa yo no tengo. ¡Yeah, México, baby!, contó a sus seguidores entusiasmada.

En un segundo clip, la influencer rusa dijo que los convoyes del Metro le parecieron estéticamente lindos. "Qué bonito trenes naranjas", dijo al momento de transbordar.

Luego de expresar sus primeras impresiones del transporte capitalino, Alla Leonova se viralizó en la plataforma china y la respuesta de internautas no se hizo esperar:

"No saques tanto el teléfono", "No vayas a las 6 AM", "Esta damita es el único ser humano que disfruta subirse al Metro", "Lo más chistoso es que no le han robado el teléfono", "No sé si es muy linda persona o sólo muy positiva", fueron algunas de las reacciones.

Los comentarios de sus seguidores iban en el sentido del nivel de inseguridad que hay dentro y fuera del Metro. Por lo que también le hicieron recomendaciones para no tener incidentes en su trayecto.

Cabe mencionar que, anteriormente, la tiktoker rusa elogió una de las zonas más "peligrosa" de la Ciudad de México.

La joven rusa externó su deseo de mudarse a Cuautepec, porque le llamó la atención que las casas estén pintadas de muchos colores.

"Estoy aquí en cablebús y mira qué bonito, qué precioso. Aquí todas las casas son coloridas, me gusta mucho y quiero vivir en esta zona porque es muy tranquila y con colores", dijo.