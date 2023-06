Yng Lvcas asegura que no es un artista de solo un éxito con La Bebe

El artista mexicano Yng Lvcas aseguró en entrevista con EFE que su proyecto no es solamente La Bebe, su canción más exitosa hasta el momento, que está en los primeros lugares de las listas a nivel mundial, y dijo que este es solo el inicio de su carrera, que consolida con su EP Six Jewels 23.

"Yng Lvcas no es solo 'La Bebe', es un artista que tiene demasiadas canciones guardadas, están desde antes, pero la gente tenía que esperar ese momento para empezar a soltar esas seis joyitas que tenía guardadas", explicó el artista de 23 años, quien publicó el pasado jueves el álbum que contiene canciones anteriores a La Bebe aunque también la incluye.

El artista afirmó que seleccionó las canciones que van en el EP porque eran las que más tiempo llevaban guardadas.

"Está bien tener paciencia, pero al arroz frío sabe feo", comparó.

"Hoy día estoy desarrollando y teniendo un estilo más fino, más pulido, pero empecé a empujar primero las canciones que tenía atrás", añadió.

Por esto, decidió no dejar enfriar estos temas y compartirlos con el público en un momento en el que muchos lo están viendo como una de las promesas de la música en México.

Sin embargo, el reguetonero del estado de Jalisco quiere mantener los pies en la tierra y confiesa que le da "cringe" (vergüenza) cuando alguien dice que es "artista global", cuando él considera que la global es La Bebe.

"Este tema tiene 320 millones (de escuchas) mientras que la segunda (más escuchada) tiene cinco", dijo.

Con esto, Yng Lvcas indicó que todavía le faltan muchas cosas para ser quien lleve la batuta en el reguetón mexicano y asevera que lo que quiere es ser un artista a través del que personas de otros lugares del mundo volteen a ver a su país.

"Yo vine a esta meta, yo quiero ser el 'boss' (jefe), quiero ser el patrón, que digan (de mí) 'gracias a él están volteando a ver' y yo decir 'ahí vamos, vámonos mis niños, súbanse al barco que hay espacio para todos", compartió.

COLABORACIONES DE ÉXITO

Y es por esto que es muy exigente con su trabajo, también cuando lo comparte con otros.

Aseguró que le gusta colaborar con otros artistas, aprender de gente que lleva tiempo en la escena del reguetón y también de personas con trayectorias más cortas, pero que nunca colaboraría por necesidad. "Las pude solo", sentenció.

En Six Jewels 23 está la canción Wazap, junto al puertorriqueño Justin Quiles, quien ha escrito éxitos como Bichota de Karol G, Saoko de Rosalía, Mamiii con Becky G y Karol G o La Ola.

Yng Lvcas cuenta que fue a Miami y ambos presentaron varios beats, pero ninguno "fluyó", por lo que le enseñó esta canción que ya había hecho y a él le gustó, por lo que Quiles grabó su parte y "salió una mezcla increíble".

El cantante es claro con su voluntad de hacer música con letras "lógicas" y siempre con amor, además de que sabe que la música es una buena puerta para "vivir bien" haciendo lo que le gusta.

"Siempre hago todo con amor y de buena fe. Nunca me vas a ver colaborar por dinero. A mí no me va", terminó.